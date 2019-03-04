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محافظات

فحص 16416 مواطنا خلال مبادرة 100 مليون صحة بالوادي الجديد

الإثنين 04/مارس/2019 - 03:00 ص
مبادرة 100 مليون
مبادرة 100 مليون صحة
منصور ابوالعلمين
أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، فحص 16416 مواطنا حتى منتصف اليوم الثالث، من المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

وأكدت الدكتورة السيدة مشرف، وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، تحقيق نسبة 189 % من المستهدف تحقيقه منذ بدء الحملة الجمعة الماضية وحتى نهاية منتصف اليوم الثالث من المبادرة، وذلك بعد دعم الوزارة للمديرية بـ10 فرق لرفع معدلات الأداء وزيادة أعداد المواطنين المفحوصين، وتستهدف الوزارة فحص 3480 مواطنا في اليوم الواحد بينما نجحت مديرية الصحة بتوجيهات من المحافظ، في زيادة معدلات العمل وإعداد الفرق الخاصة بالفحص بالتنسيق مع الوزارة.

أضافت "مشرف"، أن المبادرة تنفذ من خلال 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقا بمركز الخارجة و30 فريقا بالداخلة و10 فرق ثابتة بالفرافرة و6 فرق بباريس و6 فرق ببلاط وذلك بهدف استهداف 172635 على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.

وكانت الوادي الجديد أعلنت مساء أمس السبت، عن فحص 12866 مواطنا حتى نهاية فعاليات اليوم الثاني من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، تحقيق نسبة 183 % من المستهدف تحقيق منذ بدء الحملة الجمعة الماضية وحتى نهاية ثاني يوم للمبادرة حيث تستهدف الوزارة فحص 3480 مواطنا في اليوم الواحد.

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