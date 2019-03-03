العثور على جثة سيدة بعد يومين من وفاتها بجوار طفلها بسبب السكر.. صور

عثر رجال الشرطة على جثة أم داخل شقتها بعد يومين من وفاتها، بجوار ابنها البالغ من العمر خمسة أشهر، الذي تم نقله إلى المستشفى لعلاجه من الجفاف قبل أن يلحق بأمه.



وقالت صحيفة "ديلي ميل"، إنه تم اكتشاف جثة كورتني نيولاندز، 19 عاما ، من مدينة بينلي ، بمقاطعة جلاسجو الانجليزية ، وهي ملقاة على أريكتها بجوار طفلها الصغير ديكلان.



وكانت أم الضحية وأختها قامتا بالاتصال بالشرطة بعد انقطاع اتصال المراهقة بهما لمدة يومين، حيث كانت تهاتفهما بشكل يومي، وتنشر صورا لطفلها بشكل دورى عبر صفحتها بالفيسبوك.



ويعتقد أن كورتني عانت من مضاعفات من النوع الأول من داء السكري ، ولكن حتى الآن لم يتمكن المسعفون الطبيون من تحديد سبب وفاتها، والذي يعتقد أنه حدث بين 19 و20 فبراير.

