انطلاق مؤتمر «التعليم في مصر» تحت رعاية رئيس الوزراء اليوم

تنطلق اليوم ، فعاليات مؤتمر «التعليم في مصر» بدورته الثانية، تحت عنوان «تطوير التعليم.. التحديات وآفاق النجاح».



ويتولى تنظيم هذا المؤتمر مؤسسة «أخبار اليوم»، بالتعاون مع جامعة القاهرة ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



يحضر المؤتمر كل من بحضور كل من: الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم ، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، والدكتور عبد الوهاب الغندور الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء ، و الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، وعدد من قيادات التعليم وأولياء الأمور واتحاد الطلاب .