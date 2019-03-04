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تعليم

انطلاق مؤتمر «التعليم في مصر» تحت رعاية رئيس الوزراء اليوم

الإثنين 04/مارس/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
تنطلق اليوم ، فعاليات مؤتمر «التعليم في مصر» بدورته الثانية، تحت عنوان «تطوير التعليم.. التحديات وآفاق النجاح».

ويتولى تنظيم هذا المؤتمر مؤسسة «أخبار اليوم»، بالتعاون مع جامعة القاهرة ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

يحضر المؤتمر كل من بحضور كل من: الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم ، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، والدكتور عبد الوهاب الغندور الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء ، و الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، وعدد من قيادات التعليم وأولياء الأمور واتحاد الطلاب .

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