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محافظات

أصل الحكاية مبادرة بالقومي للمرأة لخدمة المجتمع بالوادي الجديد

الإثنين 04/مارس/2019 - 04:01 ص
.أصل الحكاية مبادرة
.أصل الحكاية مبادرة بالقومي للمرأة
منصور ابوالعلمين
بدأ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ مبادرة "أصل الحكاية" لخدمة المجتمع والسيدات بالواحات.

أكدت نادية عزمي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، أن المبادرة تنفذ حتى يوم 16 مارس الجاري، وتتضمن تنفيذ عدة فعاليات لخدمة المجتمع وهي " حملات طرق الأبواب"، " ولأني رجل"، عن طريق اللقاءات الميدانية والزيارات المنزلية الرائدات والمتطوعين وأعضاء الفرع والفريق الإداري.

وأضافت عزمي ، أنه يجري عقد الندوات التي تهدف إلى الحث والتشجيع على المشاركة في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" وبرامج الشمول المالي، لدعم المرأة اقتصاديا، ومناهضة كافة أشكال العنف وأهمية استكمال مراحل تعليم الفتيات ، مشيرة إلى استكمال عقد وتنفيذ الفعاليات والأنشطة المصاحبة بالتوازي وهي استخراج رقم قومي للطالبات بالثانوية، وخدمات مكتب الشكاوى وتسويق منتجات المرأة المعيلة وخدمات دعم الأولى بالرعاية.

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