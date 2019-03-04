المالية: عملات تذكارية احتفاء بمئوية ميلاد الرئيس الراحل أنور السادات.. العوضى: اتخذ قرارات لا يجرؤ أحد على اتخاذها .. الدالى: نظرته للسلام سبقت عصره..برلمانى: تكريم رموز مصر يدل على أصالة الدولة

أحمد العوضى: إصدار عملات تذكارية للرئيس الراحل السادات عرفان وتقدير لما قدمه

صبحى الدالى: نظرة الرئيس الراحل أنور السادات للسلام سبقت عصره

أحمد إسماعيل: إصدار عملات تذكارية للرئيس السادات تدل على أصالة الدولة المصرية



أعلنت وزارة المالية عن إصدار عملات تذكارية احتفالا بمئوية ميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، حيث قال الدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية، إن مصلحة سك العملة التابعة للوزارة انتهت من إعداد التصميمات الخاصة بعملات تذكارية فضية وذهبية سيتم طرحها في الأسواق بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بإصدار تلك العملات للاحتفاء بذكرى ميلاد أحد الرموز الخالدة في تاريخ مصر.



وفى هذا السياق أكد اللواء أحمد العوضى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات رمزا من رموز مصر واتخذ عددا من القرارات التاريخية فى عهده اهمها قرار حرب أكتوبر 1973، مضيفا: "اتخذ عددا من القرارات والإجراءات لا يجرؤ أحد على اتخذها إلا واحد فى شخصية".



وتابع العوضى، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن إصدار عملات تذكارية احتفالا بمئوية ميلاده، يأتي تكريما وعرفانا لما اتخذه من قرارات مهمة فى فترة عصيبة مرت بها الدولة المصرية، لافتا إلى أن الرئيس الراحل صاحب قرار العبور فى أكتوبر، وبعد الحرب القيام بزيارة إسرائيل لإيجاد حلول للقضية الفلسطينية.



وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، أن الرئيس الراحل بطل الحرب والسلام حائز على العديد من الجوائز والتكريمات سواء على المستوى المحلى أو على المستوى الدولى آخرها النجمة الذهبية للكونجرس الأمريكي وقبلها جائزة نوبل للسلام.



ومن جانبه قال النائب صبحى الدالي عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن إصدار وزارة المالية عملات تذكارية من الذهب والفضة للرئيس الراحل محمد انور السادات فى إطار التجهيز للاحتفال بمئوية ميلاده يدل على أن الشعب المصرى شعب مخلص ومحب لرؤوساء دولته.



وأكد الدالى خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان بطلا للحرب والسلام، وحقق الأمن والامان للدولة المصرية جنبا إلى جنب مع ابطال قواتنا المسلحة، مضيفا تحت بقيادته رجعت مرة أخرى كرامة العرب جميعا، وذلك بعد تحقيق انتصار أكتوبر 73.



وتابع: "الجميع يتفق أن الرئيس الراحل السادات كان لديه بعد نظر سابق لعصر فى عملية إحلال السلام بالمنطقة".



وفى ذات السياق أكد النائب احمد اسماعيل أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن إصدار وزارة المالية عملات تذكارية من الذهب والفضة لتوثيق ذكرى مئوية الرئيس الراحل محمد أنور السادات يدل على أصالة الدولة المصرية معقبا: "لا احنا فعلا مقصرين فى حق الرئيس الراحل السادات والرئيس الراحل جمال عبد الناصر، اللى ملوش ماضي مالوش حاضر".



واضاف إسماعيل خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، فعليا كان الرئيس السادات أسطورة للحرب والسلام بالرغم من الظروف التى عانت منها الدولة المصرية إبان توليه لرئاسة الجمهورية استطاع إعداد وتجهيز القوات المسلحة المصرية وحقق انتصارا عظيما فى حرب أكتوبر 1973.



وتابع: "العديد من الرموز المصرية غفلت الدولة عن إعطائها حقها إلى أن الأمر تغير كثيرا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وأصبح الجميع ينال حقه من التكريم".

