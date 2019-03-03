السيطرة على حريق محدود في وحدة صحية ببني سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع أهالي قرية طنسا الملق من السيطرة على حريق محدود اندلع، مساء اليوم، في استراحة طبيب الوحدة الصحية بقرية طنسا الملق التابعة لإدارة ناصر الصحية شمال بني سويف، دون إصابات أو خسائر بشرية.



وتبين من المعاينة الأولية أن ماسا كهربائيا بجهاز التكييف الخاص بالوحدة، وراء الحريق.



كما تبين أن الحريق أسفر عن تلف عدد من الكراسي وشاشة عرض وجهاز تكييف.



وانتقل إلى مكان الحريق المحاسب محمد بكري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، والدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وعدد من القيادات الأمنية بمركز شرطة ناصر.

