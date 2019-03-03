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محمد فضل لـ المصريين: عاوزين حاجة عالمية مش أفريقية فى كأس الأمم

الأحد 03/مارس/2019 - 10:38 م
محمد فضل
محمد فضل
حسام الحارتي
قال محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، إن الدول المصرية قادرة على استضافة البطولة على أراضيها، موضحا أنه سيتم الظهور بشكل يليق بالدولة أمام العالم.

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن جميع الأنظار تتجه للعاصمة الروسية التي كانت تستضيف كأس العالم "2018"، والخروج بشكل يليق، موضحا أن ما يحدث داخل الدولة الآن شيئا في قمة الروعة، وتنظيم البطولة سيتم علي أعلي مستوي من جميع الاتجاهات.

وناشد فضل، المواطنين بضرورة احترام الوافدين داخل الدولة، وتقديم كافة المساعدات لهم، موضحا أن تنظيم البطولة يعد ترويجا للسياحة المصرية، وعودة الثقة الى كافة انحاء العالم تجاه الدولة المصرية معلقا: "عاوزين نقدم حاجة عالمية مش أفريقية".

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