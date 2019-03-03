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الوزراء يعلق على شائعة تعيين وزير جديد للنقل .. فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 10:31 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمد القاضي
قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إن شائعة وزير النقل الجديد تعتبر جرس إنذار للجميع لتحري الدقة والابتعاد عن الشائعات.

وأضاف "يونس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن الجماعات الإرهابية وأهل الشر يستهدفون الدولة المصرية في إنجازاتها، ويقومون ببث مئات الشائعات يوميا بهدف زعزعة الاستقرار الذي تشهده مصر.

ونوه المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، بأنه يجب استقاء المعلومات من المصادر الرسمية للدولة، والابتعاد عن ما يتم نشره عبر السوشيال ميديا والتي تستهدف الدولة المصرية في المرحلة الحالية.


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