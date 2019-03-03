الزراعة توضح طريقة انتقال فيروس أنفلونزا الطيور الجديد.. فيديو

قال المتحدث باسم وزارة الزراعة الدكتور محمد القرش إن هناك نوعا جديدا من أنفلونزا الطيور حيث انها من الفيروزات سريعة التحور تؤدى إلى حدوث أنواع أخرى من الفيروسات .



وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج " كل يوم " أنه حتى الآن لم يثبت وجودها الا فى مزرعة واحدة مشيرا إلى أن هناك استقصاء نشطا لكل المزارع باستمرار .



وتابع أنه تم رصدها واتخاذ الإجراءات اللازمة معها وإجراء استقصاء نشط لكل المنطقة المحيطة بها لضمان عدم وجودها مشيرا إلى أنه يتم إعطاء لقاح لأنفلونزا الطيور بمحيط 9 كيلو حيث يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية على أكمل وجه.



واستكمل أنه لا يوجد تخوف من تناول الفراخ ولكن النصيحة بتناول الفراخ المذبوحة بالمجازر وليست الحية حيث أن الفيروس ينتقل عن طريق الرزاز والتنفس مشيرا إلى أن الفيروس لا ينتقل من خلال تناولها.

