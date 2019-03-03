ساندرز: ترامب أخطر رئيس في التاريخ الأمريكي الحديث

وصف السيناتور بيرني ساندرز الذي أعلن نيته الترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أخطر رئيس في التاريخ الأمريكي الحديث.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال السيناتور المستقل الذي يسعى للترشح عن المقعد الديمقراطي، أمام أنصاره: "أشكركم على مشاركتكم في حملة لن تفوز فقط بترشيح الحزب الديمقراطي ، الذي لن يهزم دونالد ترامب فقط ، أخطر رئيس في التاريخ الأمريكي الحديث".



وأضاف: "أريد أن أرحب بكم في حملة تقول بصوت عال وواضح أن المبادئ الأساسية لحكومتنا لن تكون الجشع والكراهية والأكاذيب، لن تكون العنصرية والتمييز على أساس الجنس وكراهية الأجانب ورهاب المثلية والتعصب الديني".



وتابع: "مبادىء حكومتنا ستستند إلى العدالة: العدالة الاقتصادية ، العدالة الاجتماعية ، العدالة العرقية والعدالة البيئية".



