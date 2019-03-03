حبس عبقرينو بتهمة قتل صديقه بسبب خلافات مالية

قررت نيابة بندر كفر الدوار حبس عاطل 4 على ذمة قضية اتهامه بقتل زميله بسبب خلافات مالية وكان أهالى مساكن الشركة بوسط مدينة كفر الدوار قد عثروا على جثة عاطل وبها عدة طعنات وتوصلت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الجريمة صديقه لوجود خلافات مالية بينهما.



ترجع أحداث الجريمة لتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغا من قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بعثور أهالى

مساكن الشركة بدائرة المركز على جثة عاطل به عدة طعنة نافذة بأماكن متفرقة بالجسم.



وانتقل على العميد حازم عزت رئيس فرع البحث الجنائي والرائد حسام أبو وافية رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة "محمد.س.ا."،32 سنة، عاطل ومقيم الساهرة، بمساكن الشركة دائرة المركز بها آثار طعنة نافذة.



وعلى الفور وجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد هندى مدير المباحث وبرئاسة العميد حازم عزت رئيس فرع البحث الجنائى ووحدة مباحث قسم شرطة كفر الدوار لسرعة التحرى عن الواقعة كشف غموضها وضبط الجناة .



وكشفت التحريات قيام "محمد.م ا"23 سنة الشهير "عبقرينو" عاطل ومقيم بعزبة خالد دائرة القسم بطعن المجنى عليه بسبب خلافات مالية بينهم سقط على إثرها جثة هامدة بمحل إقامته ..و تم ضبط المتهم وتحرر المحضر رقم 2019/1341 كفر الدوار وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

