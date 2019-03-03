بيراميدز يوجه رسالة إلى نجمه بعد الانضمام لمنتخب البيرو

أعلن نادي بيراميدز، عن تلقيه خطابا رسميا من منتخب البيرو لضم "كريستيان بينافينتي" لاعب الفريق إلى المعسكر القادم، لخوض وديتين استعدادا الى بطولة كوبا أمريكا التي يشارك بها المنتخب.



وكتب بيراميدز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : "نادي بيراميدز تلقى خطابا من منتخب بيرو يطلب فيه لاعبنا الدولي كريستيان بينافينتي للعب مباراتين أمام باراجواي وسلفادور، خلال معسكر المنتخب البيروفي في شهر مارس تهانينا للاعبنا وبالتوفيق له مع منتخب بلاده.



جدير بالذكر أن، بيراميدز يحتل المركز الثاني برصيد 48 نقطة.