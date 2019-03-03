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ثقافة

معرض لكتب ومؤلفات الكاتب والأديب عباس العقاد بثقافة الغربية

الأحد 03/مارس/2019 - 11:00 م
صدى البلد
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الغربية، حيث أقامت مكتبة سمنود الثقافية معرضا لكتب ومؤلفات الكاتب والأديب عباس محمود العقاد.

كما عقد قصر ثقافة غزل المحلة محاضرة تثقيفية بعنوان "المرأة والمساواة" أكد خلالها الأديب محمد المطارقي على الدور الهام للمرأة في تقدم المجتمعات بعد أن ساهمت بشكل كبير عبر العصور القديمة والحديثة في بناء الأسرة وتربية الأجيال والمشاركة في سوق العمل.

وشدد بيت ثقافة السنطة على ضرورة تنظيم الوقت في مختلف نواحي الحياة، والعمل على استثماره بصورة علمية صحيحة، والبعد عن كل العوامل التي من شأنها إضاعة الوقت فيما لا ينفع، وذلك خلال محاضرة تثقيفية بعنوان "أهمية الوقت في حياتنا".

فيما تناول بيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي خلال محاضرة ثقافية بعنوان "الشريعة الإسلامية" الخطوات التي ضمنتها الشريعة الإسلامية للإنسان لحياة أفضل وفق إطار من التعاون والتعايش مع الآخر مهما اختلفت العقائد أو الاتجاهات السياسية أو الفكرية.

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