صحيفة إسرائيلية تحذر من خطر جديد يهدد الشارع التركي

حذرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية من دخول عدد كبير من المسلحين المتواجدين في سوريا إلى الأراضي التركية، مع الهجوم المحتمل للنظام السوري على مدينة إدلب، رغم الإجراءات التي تتخذها تركيا على الحدود السورية.





ونقلت الصحيفة عن خبراء سياسيين اعتقادهم أن هناك ما يقرب من 10 آلاف تركي انضموا إلى القاعدة وداعش في سوريا، وهو ما يؤكد ضرورة اهتمام المخابرات التركية بشأن هؤلاء، بدلا من التركيز على المعارضين السياسيين لأردوغان .



