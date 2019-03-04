مد فترة التسجيل في أوليمبياد الطفل المصري بالمناطق الأزهرية حتى 7 مارس

تقرر مدّ فترة التسجيل في أولمبياد الطفل المصري إلى السابع من مارس الجاري بجميع المناطق الأزهرية.



وكانت الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، قد وجهت دعوة إلى طلاب المعاهد الأزهر الشريف الموهوبين رياضيًا، على مستوى المناطق بمختلف محافظات الجمهورية، للتسجيل بأولمبياد الطفل المصري، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.



وتقرر أن يكون التسجيل للطلاب الموهوبين رياضيًا من سن 12: 15 عامًا، بمراكز الشباب المُحددة لكل منطقة أزهرية، ووفقًا للمواعيد الجديدة سوف ينتهي التسجيل بنهاية يوم عمل الخميس المقبل، الموافق 7 مارس الجاري.



وأولمبياد الطفل المصري، عبارة عن مسابقة؛ لتأهيل للطفل للاشتراك في المحافل الدولية، وتتضمن في المرحلة الأولى 15 مسابقة بها مجموعة مختلفة من الألعاب الجماعية والفردية، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الفنية والثقافية التي تعكس تقاليد المجتمع المصري الأصيل.



وفيما يلي قائمة بمراكز الشباب، التي يمكن للطلاب التسجيل فيها:ـ

الإسكندرية: الشلالات- سموحة- النصر- الأنفوشي– الحرمين.

أسوان: مدينة أسوان- حي قدري عثمان- مدينة كوم أمبو- الدروتنقالة- مدينة إدفو.

أسيوط: ناصر النموذجي- الواسطى- درنكة- أبنوب– ديروط.

البحيرة: الحرية - مدينة رشيد- أبو منجوم- مدينة الدلنجات- بيبان.

بني سويف: غياطة الغربية- سمسطا- مدينة بني سويف- أبشنا- المدينة شرق.

القاهرة: الجزيرة – حلوان - التجمع الأول - الساحل- عين الصيرة.

الدقهلية: مدينة المنصورة - بداوى- السنبلاوين- كفر دميرة القديم- مدينة بلقاس.

دمياط: مدينة دمياط - مدينة الروضة - كفر المياسرة - كفر سعد - أم الرضا

الفيوم: الساحة الشعبية - مدينة اطسا- مدينة طامية - مدينة ابشواى - مدينة سنورس

الغربية: مدينة طنطا - الجابرية - مدينة زفتى - مدينة كفرالزيات - مدينة قطور

الجيزة: الحوامدية- المتانيا- ناهيا- ارض اللواء– إمبابة.

الإسماعيلية: الشيخ زايد- الاتحاد- فنارة- الحلوس- شهداء العبور.

كفر الشيخ: كفر الشيخ- دسوق - قلين- بيلا- منشأة عباس.

المنيا: مدينة بني مزار- مدينة دير مواس- ناصر ملوى - ماقوسة - البرجاية

المنوفية: مدينة قويسنا- الحي القبلي- مدينة الباجور- مدينة أشمون– الشهداء.

الوادي الجديد: مدينة الخارجة- باريس- بلاط- الداخلة– الفرافرة.

شمال سيناء: مدينة العريش- الكوثر بالشيخ زايد- بئر العبد- قاطية- الحسنة.

بورسعيد: الزهور- المدينة- السلام- الاستاد– أكتوبر.

القليوبية: 15 مايو- شبين القناطر- مدينة قليوب- كفر شكر- ميت كنانة.

قنا: مدينة قنا- سيدي عبد الرحيم- الحراجية- كوم الضبع- نجع حمادي

البحر الأحمر: الفتح- القصير- سفاجا- الغردقة– الميناء.

الشرقية: ناصر - كفر صقر - منيا القمح - بلبيس- ابوكبير - سوهاج : سلامون- طما- مدينة سوهاج- النصر بحي راشد- الديابات- أخميم- مدينة جرجا.

جنوب سينا: طور سيناء- الساحل- أبو زنيمة- سانت كاترين- عرب أبو رديس.

السويس : فيصل - السلام - المدينة بالأربعين - المثلث – التوفيق.

الأقصر: الحسينات- الرضوانية- القرنة- نجع الخطباء- نادي المدينة.

مرسي مطروح: مطروح- الهلال- الضبعة- النجيلة- وادي الرمال.



