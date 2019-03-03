بطلة العالم في الإسكواش تهدي الفوز للدولة المصرية

عبرت نور الشربيني، بطلة العالم في الإسكواش لعام 2019، عن سعادتها لحصولها على البطولة العالم في الإسكواش للمرة الثالثة .



وأضافت في تصريحات هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الجمهور المتواجد خلال ختام فعاليات بطولة الإسكواش ، تواجد من مختلف أنحاء العالم ، من أجل مشاهدة المباراة النهائية.



وأكدت أن تواجد أحد المصريين في تلك المسابقة، كان في غاية الصعوبة قائلة: "أنا بهدي الفوز لأهلي ومدربيني والدولة المصرية".

