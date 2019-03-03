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بطلة العالم في الإسكواش تهدي الفوز للدولة المصرية

الأحد 03/مارس/2019 - 10:51 م
نور الشربيني ، بطلة
نور الشربيني ، بطلة العالم في الاسكواش
حسام الحارتي
عبرت نور الشربيني، بطلة العالم في الإسكواش لعام 2019، عن سعادتها لحصولها على البطولة العالم في الإسكواش للمرة الثالثة .

وأضافت في تصريحات هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الجمهور المتواجد خلال ختام فعاليات بطولة الإسكواش ، تواجد من مختلف أنحاء العالم ، من أجل مشاهدة المباراة النهائية.

وأكدت أن تواجد أحد المصريين في تلك المسابقة، كان في غاية الصعوبة قائلة: "أنا بهدي الفوز لأهلي ومدربيني والدولة المصرية".

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