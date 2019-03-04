بدء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين اليوم

أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أنه بداية من اليوم، ستجرى الاختبارات الفعلية لأول دفعة من المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.





وأوضح عمر أن الدفعة الأولى تضم 71 ألف متقدم، مشيرًا إلى أنه تم إرسال رسائل على التليفونات المحمولة لكل المتقدمين لإخطارهم بميعاد الامتحان، ومضمونها مراجعة موقع الوزارة لتحديد المكان والوقت للممتحن.





واستطرد عمر قائلًا: "سيتم إجراء الامتحان على مدار 15 فترة في اليوم الواحد، كل فترة مدتها 30 دقيقة، وعدد الأسئلة 40 سؤالا، وهناك 15 دقيقة راحة بين كل ممتحن والآخر، مؤكدًا أن الامتحان لا يحتاج من الممتحن تحضير أي أدوات.





وأشار عمر إلى أنه فى نهاية الامتحان ستظهر جميع الإجابات ليتمكن الممتحن من مراجعة إجاباته أو تصحيحها وتعديلها، مشددا على منع دخول التليفون المحمول داخل لجنة الامتحان.





وأوضح أنه قد تم تصميم الامتحان بمعايير أمان مختلفة لضمان تكافؤ الفرص والعدالة والشفافية، وقال إنه من المقرر أن تظهر نتيجة الامتحان في خلال فترة من 24 إلى 48 ساعة بعد إجراء الامتحان.





وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات دخول الاختبارات الخاصة بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.





وقالت الوزارة على موقعها الرسمي على الإنترنت ، إنه من حق مراقب الاختبار طرد أو فصل أي شخص من الاختبار وإلغاء درجته في حالة وقوع انتهاك لأي من الإجراءات واللوائح التي حددتها الوزارة للاختبارات.





وأوضحت الوزارة أنه يشترط لدخول الاختبار إحضار بطاقة الهوية المسجلة على المنظومة الإلكترونية ويجب أن تكون غير منتهية الصلاحية.





وأضافت أنه لن يسمح للممتحن بمغادرة قاعة الاختبارات أثناء الاختبار، ولا يسمح للممتحن بمغادرة مركز الاختبارات أثناء فترات الراحة، ولا يسمح بالأكل أو الشرب أو التدخين أو التحدث مع الآخرين أو إزعاج الآخرين، ويجب التصرف بطريقة مدنية في جميع الأوقات داخل مركز الاختبارات.





وشددت الوزارة على أنه لا يسمح للممتحن استخدام أي مواد محظورة خلال فترة الاختبار أو فترات الراحة مثل المواد الدراسية أو ورق المناديل أو أقلام الكتابة أو الآلة الحاسبة أو الهاتف الجوال أو الأجهزة الرقمية الشخصية أو أي جهاز إلكتروني آخر، حيث إن جميع الأدوات المساعدة متوفرة داخل برنامج الاختبارات.





وأكدت الوزارة أنه لا يسمح بنسخ الأسئلة والإجابات أو محاولة التلصص أو التسجيل أو التحدث مع الممتحنين الآخرين.





وشددت الوزارة كذلك على أنه لا يمكن للمراقب الإجابة عن أسئلة تتعلق بمحتوى الاختبار.





وأوضحت الوزارة أنه في حالة حدوث أي مشكلة فنية أو انقطاع في التيار الكهربي أثناء الاختبار، لا يحق للممتحن مغادرة مركز الاختبارات قبل مرور 60 دقيقة من الانتظار، وبعد انتهاء مهلة السماح سوف يكتب المراقب التقرير الخاص بالأضرار وسيتم إعادة الاختبار في موعد آخر بشكل مجاني تماما.



