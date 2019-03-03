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رياضة

نجم منتخب تونس السابق: الزمالك صلب دفاعيا وأعاد نفسه منافسا بـ الكونفيدرالية

الأحد 03/مارس/2019 - 10:49 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
يسرى غازى
علق حاتم الطرابلسي نجم منتخب تونس السابق على فوز فريق الزمالك اليوم الأحد على بيترو أتليتكو الأنجولي بهدف دون رد أحرزه المغربي حميد أحداد فى كأس الكونفدرالية.

قال الطرابلسي عبر الأستوديو التحليلي للقاء فى قناة BIN سبورت: السويسرى كريستيان جروس مدرب الفارس الأبيض تعامل بشكل جيد في مباراة اليوم ورغم الأزمات الموجودة إلا أن الزمالك كان صلبا على المستوى الدفاعي.

أضاف: وسط ميدان نادي الزمالك قوي خاصة بتواجد فرجاني ساسي وعودة طارق حامد مجددا إلى جانب أن الفريق قام بإعادة نفسه كمنافس في المجموعة مشيرا إلى أنه سيكون أفضل إذا بلغ الدور القادم.

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