عميد أسنان الأزهر: حفل لتكريم الطلاب الفائزين في مسابقة المواهب

هنأ الدكتور محمد عبد الآخر، عميد كلية طب الأسنان للبنين بجامعة الأزهر، طلاب الكلية بعد فوزهم بالمركز الأول في مسابقة المواهب على مستوى كليات طب الأسنان على مستوى الجامعات المصرية.



وقرر عبد الآخر في تصريح لصدى البلد، تنظيم حفل لتكريم الطلاب الستة الفائزين وكذلك المشاركين ممن لم يحالفهم الحظ، وذلك في شهر أبريل المقبل.



كما هنأ الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، طلاب كلية طب الأسنان بنين الأزهر بالقاهرة، لتميزهم وحصولهم على المركز الأول في المسابقة التي أجريت بين كليات طب الأسنان على مستوى الجامعات المصرية.



كما هنأ أيضا طالبات كلية طب الأسنان بنات القاهرة لتميزهن وحصولهن على المركز الرابع بذات المسابقة، مشيدًا بمشاركتهم المتميزة باسم جامعة الأزهر، خاصة أنهم يمثلون واحدة من أعرق وأقدم جامعات العالم.



وأكد رئيس جامعة الأزهر، أن طلاب وطالبات الأزهر دائما يثبتون أنهم نماذج مشرفة ومضيئة في جميع التخصصات وشتى المجالات، وهم القدوة التي تحمل الفكر المستنير وينشرون قيم التسامح والاعتدال بين الشباب، موضحًا أن حرصه الدائم على تهنئة وتكريم أبنائه المتفوقين إنما يأتي تعبيرًا عن سعادته واعتزازه بهم، وتأكيدا لقيمة العلم وأثره الطيب في نهضة الوطن.



يشار إلى أن الفريقين من جامعة الأزهر بكليتي الأسنان البنين والبنات بالقاهرة حصدا المركزين الأول والرابع على مستوى 16 جامعة مصرية، بمشاركة 1200 طالب، في مسابقة طلاب طب الأسنان على مستوى الجامعات المصرية، والتي أقيمت فعالياتها بقاعة المؤتمرات بكلية الطب بجامعة القاهرة.