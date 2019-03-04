ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

بهجت العبيدي: تركيا تكشف عن وجهها الإرهابي القبيح

الإثنين 04/مارس/2019 - 01:47 ص
صدى البلد
سعيد العربي
قال الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي إن تركيا تثبت يوما بعد يوم أنها ترعى الإرهاب، وأنها دولة حاضنة للإرهاب وأنها الملاذ الآمن والممول الأول للجماعات الإرهابية.

وأضاف بهجت العبيدي أن الأحداث تتكشف تباعا لتؤكد أن الرئيس التركي أردوغان ينهل من نفس المنهل الذي نهل منه كل عتاة المتطرفين، وزعماء الجماعات الإرهابية، وأنه يؤمن بنفس أفكار الجماعات الإرهابية التي تربى على يديها، ونشأ بين جدران مقراتهم فوق الأرض وفي السراديب تحت الأرض.

وذكر بهجت العبيدي أن ما يصدر بين الفينة والأخرى من بين شفتي الرئيس التركي والمنتمين لمؤسسته الرئاسية عن مصر إنما يعكس عمق الكراهية ومقدار الحقد لدى الرئيس تركي على مصر وشعبها، كما يظهر حجم العقدة التي يمثلها الرئيس عبد الفتاح السيسي له، وكيف أنه يعاني نفسيا نتيجة للضربة القاصمة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي لجماعة الإخوان الإرهابية التي ينتمي لها أردوغان، والتي حطم لها الرئيس السيسي مخططها الرامي للسيطرة على المنطقة العربية كلها.

وألمح بهجت العبيدي إلى أن ما حدث أمام السفارة المصرية في أنقرة من مسيرة تدعو للحرب والجهاد والاستشهاد تلك المسيرة التي نظمتها مؤسسة TÜGVA التي تديرها عائلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومنظمة "إي إتش إتش" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، وجماعات إسلامية متشددة أخرى في تركيا. تعكس إلى أي مدى وصلت الأمور بنظام أردوغان في دعم ورعاية واحتضان الإرهاب من ناحية، ومدى حقده وغليانه من مصر ورئيسها وجيشها من ناحية أخرى.

ترشيحاتنا

التموين توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن التظلمات.. فيديو

نجم الأهلي يوجه رسالة دعم للفريق.. لهذا السبب

حسام البدري يقود فريق عمل بيراميدز لـ إطلاق برنامج بنحب مصر

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين حول الحذف من الدعم

كلوب عن تعادل ليفربول وإيفرتون: الرياح كانت في جميع الاتجاهات

ترتيب مجموعة الزمالك بعد انتهاء مباريات الجولة الرابعة في الكونفدرالية

مصرع شخصين تفحما داخل سيارة في حادث بالعاشر من رمضان ..صور

في ذكرى رحيله .. 6 معلومات لا تعرفها عن ابن إسماعيل ياسين

محمد صلاح يحقق رقما سلبيا لأول مرة في تاريخه منذ الانضمام إلى ليفربول

تعليق نارى لـ هاني شاكر بعد فوز الزمالك

كلاب البهوات شوهت وجوه الأطفال والكبار.. حكايات مأساوية للضحايا.. تقرير

شاهد.. أغنية شعبان عبد الرحيم الجديدة ضد معتز مطر والإخوان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة Spice girls إيما بونتون تتزوج من خطيبها بعد علاقة 20 عاما وطفلين.. صور

أول صورة لـ كندة علوش مع ابنتها حياة عمرو يوسف

السيسي يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان.. صور

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

فيديو

شاهد.. رانيا يوسف تحضر الملوخية والدجاج والباذنجان المخلل
رامي عياش يطرح أغنية وصفولي عيونك ..فيديو
أحمد موسى يشكر موقع صدى البلد وأحمد صبري رئيس التحرير لعدم الوقوع في فخ السوشيال ميديا بشأن وزير النقل .. فيديو
زيزى عادل توضح حقيقة صلة القرابة بينها وبين محمد رمضان.. فيديو
مواقف طريفة على الهواء بسبب الموبايل .. القعيد يرد على الهواء: أنا في التليفزيون .. عكاشة ينفعل داخل الاستوديو: مش عايز موبايل يرن ..عامر: أنا كنت عامل التليفون صامت مش عارف رن إزاي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟