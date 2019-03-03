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برلمان

برلماني: إصدار عملات تذكارية للرئيس السادات يدل على أصالة الدولة المصرية

الأحد 03/مارس/2019 - 11:40 م
صدى البلد
أسامة علي
قال النائب أحمد إسماعيل أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن إصدار وزارة المالية عملات تذكارية من الذهب والفضة لتوثيق ذكرى مئوية الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إنما يدل على أصالة الدولة المصرية معقبا:"إحنا فعلا مقصرين فى حق الرئيس الراحل السادات والرئيس الراحل جمال عبد الناصر، اللى مالوش ماضى مالوش حاضر".

وأضاف إسماعيل خلال تصريحات لـ"صدى البلد":، فعليا كان الرئيس السادات أسطورة الحرب والسلام فالبرغم من الظروف التى عانت منها الدولة المصرية إبان توليه رئاسة الجمهورية استطاع إعداد وتجهيز القوات المسلحة المصرية وحقق انتصارا عظيما فى حرب أكتوبر 1973.

وتابع: "العديد من الرموز المصرية غفلت الدولة عن إعطائها حقها، إلا أن الأمر تغيرا كثيرا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وأصبح الجميع ينال حقه من التكريم".

وقال الدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية، إن مصلحة سك العملة بدأت خطوات إنتاج عملات تذكارية من الذهب والفضة احتفاء بمئوية ميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات وذلك في إطار حرص وزارة المالية على المشاركة في توثيق وتأريخ المناسبات القومية وتكريم رموز مصر.

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