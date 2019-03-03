اتحاد الصناعة البريطاني: أبطأ نمو للشركات منذ أبريل 2013

قال اتحاد الصناعة البريطاني اليوم الأحد إن الشركات البريطانية نمت بأبطأ وتيرة في نحو ست سنوات على مدى الأشهر الثلاثة الماضية بسبب المخاوف من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وتنامي القيود التجارية العالمية.



ونزل مؤشر الاتحاد لنشاط القطاع الخاص في الأشهر الثلاثة الماضية إلى -3 في فبراير من صفر في يناير.



هذا أقل مستوى منذ ابريل 2013 عندما كانت بريطانيا مازالت تتعافى من الأزمة المالية العالمية. وتتوقع الشركات ضعفا مماثلا في الأشهر الثلاثة المقبلة حيث من المقرر أن تنسحب بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي الذي ظلت فيه لأكثر من 40 عاما.



ولم تنل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد دعم البرلمان لاتفاق انفصال انتقالي لكنها مهدت السبيل لتأجيل مؤقت للانسحاب لما بعد الموعد المحدد في 29 مارس .



