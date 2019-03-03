ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

اتحاد الصناعة البريطاني: أبطأ نمو للشركات منذ أبريل 2013

الأحد 03/مارس/2019 - 10:57 م
صدى البلد
رويترز
قال اتحاد الصناعة البريطاني اليوم الأحد إن الشركات البريطانية نمت بأبطأ وتيرة في نحو ست سنوات على مدى الأشهر الثلاثة الماضية بسبب المخاوف من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وتنامي القيود التجارية العالمية.

ونزل مؤشر الاتحاد لنشاط القطاع الخاص في الأشهر الثلاثة الماضية إلى -3 في فبراير من صفر في يناير.

هذا أقل مستوى منذ ابريل 2013 عندما كانت بريطانيا مازالت تتعافى من الأزمة المالية العالمية. وتتوقع الشركات ضعفا مماثلا في الأشهر الثلاثة المقبلة حيث من المقرر أن تنسحب بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي الذي ظلت فيه لأكثر من 40 عاما.

ولم تنل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد دعم البرلمان لاتفاق انفصال انتقالي لكنها مهدت السبيل لتأجيل مؤقت للانسحاب لما بعد الموعد المحدد في 29 مارس .

ترشيحاتنا

محمد صلاح يقود تشكيلة ليفربول الرسمية في مواجهة إيفرتون

تامر عبد المنعم رئيسا لقصر السينما

نصر حسين يفوز على جورماهيا ويعيد الزمالك إلى المركز الثالث في الكونفدرالية

إحصائية سلبية لـ محمد صلاح بعد تعادل ليفربول وإيفرتون

ترتيب مجموعة الزمالك بعد انتهاء مباريات الجولة الرابعة في الكونفدرالية

مصرع شخصين تفحما داخل سيارة في حادث بالعاشر من رمضان ..صور

نجم منتخب تونس السابق: الزمالك صلب دفاعيا وأعاد نفسه منافسا بـ الكونفيدرالية

الوزراء يعلق على شائعة تعيين وزير جديد للنقل .. فيديو

ياسمين الخطيب تعلق على فوز الزمالك أمام بترو أتليتكو

وادي دجلة يخطف فوزا غاليا من إنبي بثنائية ويقفز 4 مراكز

تعليق ناري من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على بترو أتليتكو

الإصابات تواصل ضرب الأهلي .. إصابة جديدة قبل 24 ساعة من مواجهة بتروجت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة Spice girls إيما بونتون تتزوج من خطيبها بعد علاقة 20 عاما وطفلين.. صور

أول صورة لـ كندة علوش مع ابنتها حياة عمرو يوسف

السيسي يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان.. صور

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

فيديو

رامي عياش يطرح أغنية وصفولي عيونك ..فيديو
أحمد موسى يشكر موقع صدى البلد وأحمد صبري رئيس التحرير لعدم الوقوع في فخ السوشيال ميديا بشأن وزير النقل .. فيديو
زيزى عادل توضح حقيقة صلة القرابة بينها وبين محمد رمضان.. فيديو
مواقف طريفة على الهواء بسبب الموبايل .. القعيد يرد على الهواء: أنا في التليفزيون .. عكاشة ينفعل داخل الاستوديو: مش عايز موبايل يرن ..عامر: أنا كنت عامل التليفون صامت مش عارف رن إزاي
شاهد.. رئاسة الجمهورية تستعرض لقاءات السيسي مع ضيوف مصر اليوم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟