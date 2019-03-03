في يومه العالمي.. نكشف معلومات مثيرة عن عالم السمع.. أغربها العمى المؤقت علاج للسمع

يحيي العالم اليوم الاحتفال باليوم الدولى للسمع لدق جرس انذار ينهبنا للممارسات الخاطئة التى تؤثر على هذه الحاسة بل قد تتسبب فى فقدانها فى بعض الحالات والأمراض المرتبطة بشكلة وثيق بضعف السمع.



وأجرى العلماء عدد كبير من الأبحاث والدراسات العلمية التى تكشف الكثير من المعلومات المثيرة عن حاسة السمع.



المدخنين اكثر خطرا

أثبتت دراسة يابانية إن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بضعف السمع مقارنة بغير المدخنين وإن الخطر يزيد مع كل سيجارة.

ورأى هو هوان المشرف على الدراسة من قسم علم الأوبئة والوقاية في المركز الوطني للصحة العالمية والطب في طوكيو انه "كلما زاد تدخين المرء، ارتفع خطر ضعف السمع الإقلاع عن التدخين يزيل فعليا الخطر الزائد لضعف السمع حتى وسط المقلعين عن التدخين منذ فترة قصيرة".



العمى وقوة السمع

توصلت دراسة بريطانية أجريت على مجموعة من الفئران أن العمى المؤقت يقوي حاسة السمع، وأنه قد يصبح علاجا لبعض المرضى المصابين بالصمم، وأن إبقاء الفئران في الظلام مدة أسبوع قد أحدث تغييرات في المخ فضلا عن تقوية حاسة السمع لديها.



وأوضحت النتائج أن تأثير التجربة استمر لأسابيع بعد إعادة الفئران إلى الضوء الطبيعي، وأن إحداث تغييرات دائمة في المخ سيكون مفتاحا رئيسيا لأي علاج جديد لمكافحة ضعف السمع لقد قمنا بتقويت روابط الاتصال الموجودة في القشرة السمعية.



وقارن فريق الباحثين من جامعتي جون هوبكينز وماريلاند بين حاسة سمع الفئران التي جرى إبقاؤها في الظلام لمدة أسبوع مع أخرى تعيش في الضوء الطبيعي ووجدوا أن التي تركت في الظلام استطاعت سماع الأصوات الخافتة مقارنة بالفئران الأخرى.



ضعف السمع والإصابة بالإزهايمر

أكدت نتائج دراسة حديثة أجريت في جامعة هارفارد، أن من لديهم ضعف خفيف في السمع يرتفع لديهم خطر الإصابة بالزهايمر بنسبة 30 بالمائة، وتصل نسبة الخطر إلى 42 بالمائة لدى حالات فقدان السمع متوسطة الشدة.



ويرتفع خطر الإصابة بالزهايمر إلى نسبة 54 بالمائة في حالات فقدان السمع الحاد، لكن النسبة تنخفض إلى 37 بالمائة عند استخدام وسائل مساعدة على السمع، وحثت نتائج الدراسة على اعتبار فقدان السمع بدرجاته المختلفة مؤشرًا مبكرًا على خطر الإصابة بالزهايمر.



الفاست فود

فى الوقت الذى تهمل فيه العديد من الفتيات فى تناول الطعام الصحى ويعتمدن على الأطعمة الجاهزة بشكل أساسى تظهر دراسة أمريكية جديدة تبين أن النساء اللاتى يحرمن أجسادهن من الطعام الصحى أكثر عرضة للإصابة بالمشكلات السمع بل وفقدانه أيضا.



ووجد الباحثون أن أكثر من 80 ألف امرأة لمدة 26 عاما ووجدوا أن النساء اللاتي تناولن وجبات صحية قلت لديهن احتمالات الإصابة بفقدان متوسط أو حاد للسمع بنسبة 47 في المئة بالمقارنة مع النساء اللاتي تناولن وجبات أقل جودة من الناحية الصحية.



اهمال الأنيميا

وجدت دراسة أمريكية حديثة، أن من يعانون من الأنيميا كنتيجة لنقص الحديد هم أكثر عرضة للإصابة بمشكلات السمع ضعف الأصحاء حيث يسبب فقدان السمع الحسى العصبى إضافة إلى فقدان السمع التوصيلي.



التدخين أمام الحامل

توصلت دراسة يابانية حديثة إلى أن تعرض الأجنة والأطفال حديثي الولادة للدخان، قد يضاعف فرص إصابتهم بضعف السمع، مقارنة بالأطفال الذين لم يتعرضوا للدخان على الإطلاق.



وكشفت الدراسة، أن نسبة احتمال الإصابة بضعف السمع عند التعرض للدخان أثناء الحمل تصل إلى 68 بالمائة، بينما بلغت النسبة 30 بالمائة عند استنشاق الدخان في مرحلة الطفولة المبكرة، بحسب وكالات، وأما عند تعرض الأطفال للدخان فى المرحلتين، فيصل احتمال الإصابة بضعف السمع إلى 2.4 مرة مقارنة مع الأطفال، الذين لم يتعرضوا للدخان.