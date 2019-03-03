حزب أردوغان يقود حربا سامة ضد المعارضة التركية

وصف موقع أحوال التركي ما تقوم به وسائل الإعلام الحكومية من دعاية سلبية ضد أحزاب المعارضة قبيل الانتخابات المحلية، بأنه أخذ منعطفا ساما، وذلك عقب إطلاقها اسم "تحالف العار" على التحالفات الانتخابية للمعارضة قبل الانتخابات.



الموقع رأى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم اتخذ هذا المنعطف ضد المعارضة، بسبب فشله في تحقيق أي تقدم على الأداء الاقتصادي الضعيف للغاية في البلاد، وسط تكهنات بفقدانه أغلب الأصوات في المدن الكبرى خلال الانتخابات المحلية.



وجاءت هذه الاتهامات من قبل الحزب الحاكم للمعارضة التركية، عقب إظهارها لأرقام الاقتصاد المنهار في تركيا، وما تتعرض له السلع الإستراتيجية في البلاد، لارتفاع كبير في الأسعار، وذلك مع ارتفاع التضخم في البلاد إلى أرقام غير مسبوقة.





