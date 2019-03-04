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صقر: خطة جديدة لتطوير السكك الحديد بالتعاون مع الجامعات قريبًا

الإثنين 04/مارس/2019 - 04:31 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن الأكاديمية، تبنت مشروعا جديدا لتطوير خطوط السكك الحديد بالتعاون مع الجامعات المصرية، وهو مشروع تطوير عربات السكك الحديد في مصر والذي سيخرج للنور قريبا، مشيرا إلى أنه ضمن المشاكل التي تعاني منها السكك الحديدية هي أن القدرة الاستيعابية لها محدودة مقارنة بالزيادة في التعداد السكاني.

وأضاف "صقر"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن الأكاديمية وجهت رؤيته إلى إمكانية مضاعفة القدرة الاستيعابية لسكك حديد مصر بنفس البنية التحتية الموجودة وبدون زيادة في عدد القطارات أو من خلال التصنيع المحلي لعربات القطارات ذات الدورين بنفس البنية التحتية وبنفس الأبعاد وبالفعل تم الانتهاء من كل التصميمات ومن النموذج الأولي بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع والذي تبنته جامعة أسيوط وتدعمه الأكاديمية.

وأشار إلى أن الأكاديمية تدعم تحالف لتصنيع قطع غيار محلية وهي قطع غيار السكك الحديدية التي يتم استيرادها، وذلك بالتعاون مع معهد بحوث الفلزات، بالاضافة الى خطة تطوير المزلقانات وتحويلها لم مزلقانات إلكترونية، مؤكدا إلى أن التطبيق يحتاج إلى دعم مادي كبير وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه.

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