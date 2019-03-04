اليوم.. انطلاق فعاليات مؤتمر إعداد المعلم مهنيا بتربية طنطا

تبدأ اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر العلمي الثالث عشر الدولي الأول لكلية التربية بجامعة طنطا، تحت عنوان "إعداد المعلم وتنميته مهنيًّا في عصر المعرفة: رؤى وممارسات"، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، والدكتور مصطفى الشيخ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.



وأكد الدكتور سمير الخويت، عميد كلية التربية، رئيس المؤتمر، أن "إعداد المعلم" يستمر لمدة يومين، ويهدف إلى مواكبة المستجدات في مجالي التخصص ونظريات التعليم والتعلم، وترسيخ مبدأ التعلم المستمر، والربط بين النظرية والتطبيق، وكذلك تنمية مهارات توظيف التقنيات التكنولوجية، وتمكين المعلم من مهارات استخدام المعلومات، والإسهام في تكوين مجتمعات تعلم متطورة.



وأضاف أن هذا المؤتمر هو الأول دوليًّا لكلية التربية، ويشارك فيه عدد كبير من خبراء التعليم وأساتذة التربية بالعديد من الدول العربية والأجنبية، بجانب أساتذة وخبراء كليات التربية بالجامعات المصرية.



وأكدت الدكتورة ثناء مليجي، وكيل كلية التربية للدراسات العليا، نائب رئيس المؤتمر، أن فعاليات "إعداد المعلم" تدور حول محورين أساسيين، هما: إعداد المعلم، والبنية المهنية للمعلم، مشيرة إلى أن المؤتمر سيكون بمثابة بوتقة حوارات ونقاشات بين الباحثين وعلماء التربية من داخل مصر وخارجها، لتوظيف الرؤى والمبادئ المستحدثة، في ضوء التنمية المستدامة للمعلمين.