قطع المياه عن بعض مناطق الحوامدية ٢٤ ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قيامها بتنفيذ أعمال ربط خط الطرد الرئيسي لمحطة مياه ( الحوامدية المرشحة الجديدة ) على الخط القائم المغذي لمناطق "غرب السكة الحديد بالحوامدية" وذلك ضمن استعدادات الشركة تمهيدًا لبدء العمل بالمحطة.



وأشارت السكة إلى اضطرارها قطع ضخ مياه الشرب خلال فترة الأعمال والتى ستبدأ اعتبارًا من الساعة الــ 9 صباح اليوم الإثنين الموافق 4 /3 /2019 حتى الساعة الــ 9 صباح الثلاثاء الموافق 5 /3 /2019 ، موضحةً أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى (عرب الساحة – الجمهورية – سعد زغلول – سمير صادق – طريق 11 – جسر المنوات – منى الأمير) ومتفرعاتها.



وأهابت محافظة الجيزة بالسادة المواطنين والمنشآت الحكومية والخاصة بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع ، وتقوم الشركة بتسيير سيارات محملة بمياه نقية صالحة للشرب للمناطق المتأثرة من خلال الاتصال برقم طوارئ (125).

