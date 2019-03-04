ورش فنية متنوعة لذوي القدرات الخاصة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية فى إطار اهتمام الهيئة بذوى القدرات الخاصة ودمجهم فى المجتمع، وأقام قصر شهداء ٢٥ يناير ورش فنية متنوعة لأطفال مدرسه جنة للأطفال ذوى القدرات الخاصة شملت عمل مجسمات مختلفة للدبه بالفوم وورشة لعمل زهور بالفوم وتنفيذ أشكال فنية رائعة بمشاركة الأطفال.



كما اقام القصر أنشطة متنوعة مع الأطفال داخل مستشفى أبو الريش اليابانى شملت عرض فيلم بوجي وطمطم وورشة لعمل قلوب بالفوم وورشه لعمل أرنب بورق الكانسون، إضافة إلى مجموعة من كروت المعايده بورق الكانسون.