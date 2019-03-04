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ثقافة

مظاهر الاحتفال بعيد الأم في ثقافة المنوفية

الإثنين 04/مارس/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنوفية، وأقام بيت ثقافة الباجور معرض فنون تشكيليه عن "عيد الأم" افتتح المعرض محمود المرسى رئيس مجلس ومدينه الباجور ومجموعة من مسؤولي التربية والتعليم بإدارة الباجور.

وفي سياق متصل ببيت ثقافة سرس الليان أقيم معرض رسوم أطفال عن عيد الأم بمقر البيت تحت إشراف مشرفة الطفل هبة البهنساوي.

بينما عقد بمكتبة منشأة سلطان ندوة مكتبية بعنوان ( تصنيف الكائنات الحية) تأليف محمد رضا حاضرها لطفى عبد المؤمن وتناول فيها الحديث عن شجرة التاريخ المتطورة للكائنات الحية وتصنيف الكائنات الحية وشعبة الطحالب، هذا بالإضافة إلى ما تم تنفيذه في بيت ثقافة شبرا بخوم حيث تم عرض ڤيديو بروجوكتور للأطفال عن قصه ”فاطمة الزهراء“ وتحدث الفيلم عن أن السيدة فاطمة الزهراء بنت محمد بن عبد الله رسول الله. أمها خديجة بنت خويلد ولدت يوم الجمعة 20 جمادى الآخرة في السنة الخامسة بعد البعثة النبوية بعد حادثة الإسراء والمعراج بثلاث سنوات، أو في السنة الخامسة قبل البعثة النبوية في مكة المكرمة، وزوجها هو الإمام علي بن أبي طالب.

كما عقد بمكتبة حديقة الطفل بالشهداء مناقشة قصة بعنوان "حكاية الشيخ حسين" تأليف ممدوح الغالي ناقشتها إسراء مهران وتحكي عن الأمانة وخائن الأمانة وعواقب خائن الأمانة.

وأقام نادي التكنولوجيا ببيت ثقافة البتانون اليوم بدء فعاليات دورة(power point) تدريب ميرة الخولي تم فيها التعرف على كيفية فتح البرنامج ومكونات الشاشة الافتتاحية.

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