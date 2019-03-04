إطلاق أول مركز لحماية ومراقبة التجارة الإلكترونية فى مصر

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرارا رقم 1183 / ع لسنة 2018، بشأن الترخيص للمركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية (WCPEC)، من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بالتزامن مع النمو الملحوظ للمعاملات والتجارة الإلكترونية، داخل مصر، خلال السنوات الماضية، وتزايد الطلب على هذه الأنشطة عبر شبكات الانترنت، وتعرض الكثير من المواطنين لعمليات نصب واحتيال وغش تجارى، باسم التجارة الإلكترونية.



ويعد المركز هو أول جهة مسئولة فى مصر، عن حماية التجارة والمعاملات التجارية الالكترونية، وإعداد الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بحماية المعاملات والتجارة الالكترونية، وتنفيذ ها، حيث أطلق المركز العالمى لحماية التجارة الالكترونية مخططًا لحماية التجارة الإلكترونية والتحصيل الضريبي، وإضافة طابع الثقة للمجتمع للتعامل مع المتاجر الإلكترونية، والتى يتم تقويمها من خلال أدوات وسياسات وقوانين صارمة لتأكيد مصداقيتها وشفافيتها فى تعاملها مع المجتمع، تحت إشراف نخبة من المتخصصين فى مجال التقنية والتجارة الإلكترونية.



ويجرى المركز اختبارات للمتاجر الالكترونية للتأكد من مصداقيتها، وتقديمها خدمات ما بعد البيع، وجودة التعامل مع العملاء، لمنحها شهادة ثقة، ومن ثم يتم الإعلان عن المتاجر الحاصلة على شهادة الثقة لدعم التعامل معها من قبل المواطنين دون أى شكوك، بالإضافة إلى مسئولية المركز عن الفصل فى النزاعات بين المتعاملين مع المتاجر الإلكترونية، وفى حال تكرار الشكاوى من متجر ما يتم حجب الثقة عنه وإزالة المتجر من قائمة الموثوق بهم.



وأطلق المركز العالمى لحماية التجارة الالكترونية، خدمة توثيق تجار شبكات التواصل الاجتماعى، والمتعاملين بالتجارة الالكترونية سواء كان تاجر أو مشترى، تحت مُسمى "مستهلك إلكترونى"، وذلك لإحكام نظام مراقبى كامل يحمى المستهلك الالكترونى من الغش التجارى والنصب، عبر المواقع والمتاجر المنتشرة عبر الانترنت، ولضمان المبالغ المدفوعة للمنتج من المستهلك، وجودة المنتج والشحن والتوصيل، بحيث يتم احتجاز المبلغ المدفوع للتاجر لدى المركز العالمى لحماية التجارة الالكترونية الى حين أن يستلم المستهلك الإلكترونى المنتج، وفحصه للتأكد من مطابقته للمواصفات التى بناء عليها قرر شراء المنتج، وفى حال ظهور أى عيوب بالمنتج يتم استرداد المبلغ فى حسابه أوتوماتيكيا، بمجرد إبلاغ المركز، ولا يتم خصم أى مبلغ من المستهلك الالكترونى.