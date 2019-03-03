المبادرون.. ملتقى أفريقي للمبادرات الشبابية بمشاركة 22 دولة في أسوان ..صور

بدأت اليوم الأحد، فعاليات الملتقى الأفريقى للمبادرات الشبابية "المبادرون" بأسوان فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان أسوان عاصمة الشباب الأفريقى ، وبحضور المهندسة مى محمود عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب المصرى ، ونائب رئيس لجنة الزراعة والبيئة بالإتحاد الأفريقى ، وسناء سليم شافعى ، رئيس الإدارة المركزية لشبكة الإذاعات الموجهة ، وأعضاء لجنة التحكيم للملتقى ، ولفيف من الشخصيات المهمة بأفريقيا .



وعبرت مى محمود عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب المصرى ، ونائب رئيس لجنة الزراعة والبيئة بالإتحاد الأفريقى ، عن سعادتها البالغة لتواجدها بين شباب ، لأن هذا يدل على إرادة سياسية حقيقية وأنها فخورة بمساهمتها فى هذا الملتقى ، متمنية أن يخرج الملتقى العديد من المبادرات التى يتم تنفيذها داخل قارة أفريقيا .



فيما قالت الدكتورة كريمة غانم رئيس المركز الدولى للدبلوماسية بالمملكة المغربية ، وعضو لجنة التحكيم بالملتقى بأنه من الضرورى الإستفادة من تجمع الثقافات المختلفة ، والخروج من ذلك الملتقى بتجربة عملية ، وعلمية قوية .



وفى نفس السياق أشار عبد الله مصطفى منسق عام الملتقى إلى اهتمامه الكبير بهذا الحدث من ضمن الفعاليات الكثيرة المنظمة لهذا الشأن، وإنه سعيد بمشاركة الدول الأفريقية وتجمعهم تحت قبة واحدة فى أسوان، لأن الملتقى يشجع الشباب الأفريقى على التفكير والإبداع وإطلاق مبادرتهم الفردية لحيز التنفيذ، إضافة إلى توفير فرص للشباب لتنفيذ طموحاتهم وأفكارهم الإبداعية، وصولًا إلى أفضل المبادرات بالقارة الأفريقية وإبرازها ودعمها .



جدير بالذكر أن الدول المشاركة هى 22 دولة تضم زيمبابوى ، وسيراليون ، وبوروندى ، وأفريقيا الوسطى ، وليبريا ، وكينيا ، وأوغندا ، وزامبيا ، والمغرب ، وغينيا كوناكرى ، وغانا ، والكونغو الديمقراطية ، وإثيوبيا ، وتنزانيا ، والكاميرون ، وناميبيا ، والصومال ، والسودان، ونيجيريا ، وجيبوتى ، وليبيا ، وتشاد ، بالإضافة إلى مصر.