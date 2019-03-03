أول تعليق من المطربة السورية أصالة بعد طلب حصولها على الجنسية المصرية

قال المطربة أصالة إنها قامت بزيارة العديد من البلاد العربية طوال حياتها، ولكن تتواجد داخل الدولة المصرية بكثرة طوال مسيرتها الفنية.



وأضافت في تصريحات هاتفية لبرنامج " الحكاية "، المذاع عبر فضائية " ام بي سي مصر "، إنها شخصية اجتماعية، وتميل إلى جميع بلدان الوطن العربي، مؤكدة أنه من الطبيعي أن تمتلك الانتماء إلى الدول العربية .



وأوضحت أن سبب نجاحها خلال الفترة الماضية هو حصولها على الجنسية البحرينية، التي تعتز وتفتخر بها إلى الأبد، وليس كما روج البعض .



وأكدت أنه طالبت بالحصول على الجنسية المصرية ، نظرا لمكانة الدولة المصرية لديها، وتقديرا لها ، موضحة أن قيام البعض بمهاجمتها يهدف الى اثارة البلبلة معلقة : انا مش عارفة أي سبب الهجوم علي لحد الآن"، مشيرة إلى وجود بعض الأشخاص الذي يقومون بتقديم الدعم إلى المسئولين عن مهاجمتها.



