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أول تعليق من المطربة السورية أصالة بعد طلب حصولها على الجنسية المصرية

الأحد 03/مارس/2019 - 11:28 م
اصاله
اصاله
حسام الحارتي
قال المطربة أصالة إنها قامت بزيارة العديد من البلاد العربية طوال حياتها، ولكن تتواجد داخل الدولة المصرية بكثرة طوال مسيرتها الفنية.

وأضافت في تصريحات هاتفية لبرنامج " الحكاية "، المذاع عبر فضائية " ام بي سي مصر "، إنها شخصية اجتماعية، وتميل إلى جميع بلدان الوطن العربي، مؤكدة أنه من الطبيعي أن تمتلك الانتماء إلى الدول العربية .

وأوضحت أن سبب نجاحها خلال الفترة الماضية هو حصولها على الجنسية البحرينية، التي تعتز وتفتخر بها إلى الأبد، وليس كما روج البعض .

وأكدت أنه طالبت بالحصول على الجنسية المصرية ، نظرا لمكانة الدولة المصرية لديها، وتقديرا لها ، موضحة أن قيام البعض بمهاجمتها يهدف الى اثارة البلبلة معلقة : انا مش عارفة أي سبب الهجوم علي لحد الآن"، مشيرة إلى وجود بعض الأشخاص الذي يقومون بتقديم الدعم إلى المسئولين عن مهاجمتها.

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