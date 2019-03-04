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النجوم يخفون وجوه أطفالهم عن الإعلام والسوشيال ميديا .. كندة علوش تكشف عن قدم ابنتها .. ودنيا سمير غانم تخفى كايلا عن الإعلام .. وهند صبرى تفضل إبعادهم عن الأضواء

الإثنين 04/مارس/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
  • تامر حسنى يخدع جمهوره بنشر صورة لابنة أحد المقربين له
  • كندة علوش تفضل إخفاء ابنتها عن الإعلام
  • هند صبرى توفر الهدوء لابنتيها بإبعادهما عن الأضواء

يحرص عدد من النجوم على إبعاد أولادهم عن الأضواء والنجومية والشهرة التي يعيشونها هم باستمرار، وتعدد الأسباب لاتخاذ هذا الموقف منها يحب بعض الفنانين أن ينأى بأولاده عن الأضواء كي يعيشوا حياة عادية طبيعية.

وهناك آخرون يعتبرون أنه إذا سمح لإطلالة أولاده في وسائل الإعلام فمن شأن هذا الأمر التأثير عليهم ربما سلبًا.

وهناك فئة أخرى يخافون من تعرض أولادهم للأذى فى حالة نشر صورهم في وسائل الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

كندة وعمرو يوسف :
وكان آخر النجوم الذين يحرصون على اتخاذ هذا الموقف هما الفنانة كندة علوش وعمرو يوسف حيث نشرت كندة صورة لقدم ابنتها "حياة" لتعبر من خلالها عن حبها الكبير لها لتصفها بروحها وعمرها.

انقسم جمهور كندة حول الصورة، البعض طلب منها نشر صورة واضحة لابنتها، فيما قال آخرون أنها تخاف من الحسد والعين، ودافع البعض عنها مشيرين إلى أنها تحترم خصوصية ابنتها وستترك هذا الأمر لها عندما تكبر لتعرف إن كانت ستحب الظهور أم لا.

تامر حسنى :
الفنان تامر حسني من أبرز النجوم الذين يبعدون أولادهم عن الأضواء، ومنذ ولادة ابنته البكر تاليا لم ينشر لها أي صورة.

ولطالما كانت الوسائل الإعلامية تطالعنا بصور لتاليا بين أحضان والدها ليتبين فيما بعد أنها ليست هي تاليا إنما ابنة أحد أصدقاء تامر أو ابنة أحد العاملين معه من الشعراء او الملحنين أو غيرهم.

وهذا الأمر عاد فتكرر مع ابنته الثانية أمايا، حيث تكرر نفس السيناريو، ولكن تامر الذي لم ينشر حتى الآن أي صورة لابنتيه لأنه يفضل إبعادهما عن الأضواء كي تعيش حياتهما بكل عادي، فاجأته زوجته بسمة بو سيل بنشر صورة لابنتهما عبر "إنستجرام".

وائل كفورى :
ويشارك تامر في هذه النقطة الفنان وائل كفوري الذي لم يبعد زوجته عن الإعلام وحسب إنما أبعد ابنته ميشال أيضًا، ولا ينشر أي صورة لهما إطلاقًا مفضلًا إبقائهما بمنأى عن الأضواء، وفي إحدى المرات نشر صورة تجمعه بابنته من الخلف، ولم تظهر ملامحها.

سيرين عبد النور :
أما الفنانة سيرين عبدالنور فتبعد ابنتها تاليا أيضًا عن الأضواء والشهرة، وقد حاول الكثيرون ثنيها عن رأيها هذا، ولكنها رفضت لاقتناعها بأن ما تفعله هو الصواب لأنها تريد لتاليا أن تعيش حياة عادية مثل رفاقها في المدرسة والحياة وليس أن تنبهر بالشهرة.

بالإضافة لذلك تريد سيرين أن تنأى بابنتها عن التعليقات المؤذية، كما تقول، لبعض المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما قرأت مرة تعليقات سلبية جدًا عن ابنة إحدى الفنانات، حيث كانت التعليقات قاسية عليها، فمنهم من أساء بالكتابة لشكل الطفلة ومنهم قال إن تحتاج عندما تكبر إلى عمليات تجميل وغيرها من التعليقات التي جعلت سيرين تقتنع أكثر وأكثر أن على الطفل أن يكون بمنأى عن الأضواء.

وعندما أطلت سيرين مرة وابنتها على غلاف إحدى المجلات اشترطت عليهم تصويرها من الخلف، ولم تسمح لهم بإبراز وجهها إطلاقًا.

نيكول سابا :
أيضًا يفضل الفنانان الزوجان يوسف الخال ونيكول سابا إبعاد ابنتهما نيكول عن الوسائل الإعلامية بشكل مطلق.

هند صبرى :
كما أن عاليا وليلى ابنتي الفنانة هند صبري لم تظهرا في وسائل الإعلام بسبب رفض والدتهما هذا الأمر لحرصها أن تعيشا بهدوء وحياة عادية بعيدًا عن صخب الأضواء والنجومية.

دنيا سمير غانم :
أما الفنانة دنيا سمير غانم فتبعد ابنتها كايلا عن النجومية التي تعيشها، وقد نشرت مرة صورة لها وهي تحمل ابنتها، ولكن بدت الطفلة من الخلف فلم تبرز ملامحها.
النجوم يخفون وجوه أطفالهم عن الإعلام والسوشيال ميديا .. كندة علوش تكشف عن قدم ابنتها .. ودنيا سمير غانم تخفى كايلا عن الإعلام .. وهند صبرى تفضل إبعادهم عن الأضواء

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