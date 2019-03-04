ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

هناكل إيه النهاردة؟.. برجر نباتي وبطاطس مشوية بالليمون.. والحلو: كيك صيامي بالشيكولاتة

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:27 ص
برجر نباتى وبطاطس
برجر نباتى وبطاطس مشوية بالليمون .. والحلو: كيك صيامى بالشيك
اسماء محمد
هناكل ايه النهاردة؟ سؤال يُحيّر عددًا كبيرًا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضى وقتا طويلا فى إعداد الطعام، وفى النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير فى إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة على الإطلاق.

ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعدكم على إعداد سفرة شهية رائعة

الطبق الرئيسي:
برجر نباتى لوسام مسعود
مقادير البرجر:
1 كوب برغل منقوع
نصف كوب فلفل الوان مكعبات صغيرة
1 كوب أرز ربع كيلو مشروم مفروم
1 كوب بصل مفروم
ملح وفلفل
بقدونس
زعتر
روزمارى
زيت
للتقديم: عيش كيزر – بصل و طماطم حلقات – خس
طريقة عمل برجر صيامى:
* قومى بخلط كل المكونات فى بولة كبيرة
* قومى بتشكيل الخليط مثل البرجر
* شوحى الكرات فى الزيت لمدة 3 دقائق ثم ترفع
* قومى برص البرجر فى العيش مع الخس و حلقات البصل و الطماطم و يقدم بالهنا

الطبق الثاني:
بطاطس مشوية بالليمون للشربيني

مقادير البطاطس المشوية:
بطاطس
زيت زيتون
ملح
فلفل اسود
زعتر
كمون
بقدونس
عصير ليمون
ثوم
زبدة

طريقة عمل البطاطس المشوية:
* قطعي البطاطس ارباع بالطول دون تقشيرها.
* تبليها بالزعتر المفروم وكمون وزيت زيتون وثوم مفروم وملح وفلفل.
* ضعي البطاطس على الشواية الساخنة و ادخليها فرن ساخن لتكمل نضجها.
* ضعي بقية التتبيلة في طاسة على النار مع زبدة ثم ضيفي البطاطس المشوية.
* ضيفي بقدونس مفروم ثم ضيفي عصير ليمون وقدميها ساخنة.

الحلو:
كيك شيكولاته صيامي لأمانى رفعت.

مقادير كيك شوكولاتة صيامي:
2 وربع كوب دقيق
2 كوب سكر
1 كوب كاكاو غير محلى
2 ملعقة صغيرة بيكينج صودا
نصف ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة كبيرة فانيليا
ثلثى كوب زيت
2 ملعقه كبيرة خل ابيض
2 كوب ماء بارد

طريقة عمل كيك الشيكولاتة:
* سخنى الفرن على درجة حرارة 180 درجئة مئوية.
* اخلطى كل المقادير الجافة مع بعضها و اتركيها جانبا.
* فى بولة اخرى اخلطي الفانيليا مع الخل و الزيت و الماء البارد.
* ابدأي بإضافة المكونات السائلة الى الجافة ببطء شديد.
* صبى الخليط على ورق الزبدة في القالب وتدخل الفرن لمدة 25 دقيقة ثم اتركى الصينية تبرد لـ 10 دقائق وتقدم بالهنا.
هناكل إيه النهاردة؟.. برجر نباتي وبطاطس مشوية بالليمون.. والحلو: كيك صيامي بالشيكولاتة
هناكل إيه النهاردة؟.. برجر نباتي وبطاطس مشوية بالليمون.. والحلو: كيك صيامي بالشيكولاتة
هناكل إيه النهاردة؟.. برجر نباتي وبطاطس مشوية بالليمون.. والحلو: كيك صيامي بالشيكولاتة

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الاثنين 4-3-2019

أحمد موسى: قنوات الإرهاب تستهدف برنامج على مسئوليتي بنسبة 70%

شاهد .. كلاب يجلسون معا تحت سيطرة صاحبهم

أسعار العملات العربية اليوم الاثنين 4 -3-2019

خليها تصدي متهمة بالاختفاء..ومواطنون: الرجالة نامت.. والحملة: الحرب مستمرة

أندرويد تجهز للتغيير الأكبر في عالم الهواتف الذكية

أستاذ أورام: العلاج الكيماوي سيختفي خلال عامين لهذا السبب.. فيديو

النقاز عقب فوز الزمالك على بترو أتليتكو: نرغب في الانتصار على جور ماهيا الكيني

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم .. فيديو

أمين عمر حكما لمباراة الأهلي وبتروجت بالدوري الممتاز

موقع أمريكي: الاقتصاد التركي سينهار قريبا بسبب أردوغان

الحبيب الجفري يحذر من فعل شائع بـ فيسبوك يعادل إثمه قتل مؤمن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهاردة؟.. برجر نباتي وبطاطس مشوية بالليمون.. والحلو: كيك صيامي بالشيكولاتة

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال الفاجومي من كفر نجم لـ المقطم وأسرار عمله مع الإنجليز..صور

بإطلالات غريبة ..درة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها

80 صورة ترصد تاريخ آثار كوم الشقافة في الإسكندرية طوال 120 سنة

فيديو

تقديم تظلمات الحذف من التموين يتصدر نشرة أخبار صباح البلد.. فيديو
رشا مجدي: البرنامج الموحد لقراءة عدادات الكهرباء يضمن حق المواطن.. فيديو
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات..فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم .. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 4-3-2019

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟