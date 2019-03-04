هناكل إيه النهاردة؟.. برجر نباتي وبطاطس مشوية بالليمون.. والحلو: كيك صيامي بالشيكولاتة

هناكل ايه النهاردة؟ سؤال يُحيّر عددًا كبيرًا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضى وقتا طويلا فى إعداد الطعام، وفى النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير فى إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة على الإطلاق.



ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعدكم على إعداد سفرة شهية رائعة



الطبق الرئيسي:

برجر نباتى لوسام مسعود

مقادير البرجر:

1 كوب برغل منقوع

نصف كوب فلفل الوان مكعبات صغيرة

1 كوب أرز ربع كيلو مشروم مفروم

1 كوب بصل مفروم

ملح وفلفل

بقدونس

زعتر

روزمارى

زيت

للتقديم: عيش كيزر – بصل و طماطم حلقات – خس

طريقة عمل برجر صيامى:

* قومى بخلط كل المكونات فى بولة كبيرة

* قومى بتشكيل الخليط مثل البرجر

* شوحى الكرات فى الزيت لمدة 3 دقائق ثم ترفع

* قومى برص البرجر فى العيش مع الخس و حلقات البصل و الطماطم و يقدم بالهنا



الطبق الثاني:

بطاطس مشوية بالليمون للشربيني



مقادير البطاطس المشوية:

بطاطس

زيت زيتون

ملح

فلفل اسود

زعتر

كمون

بقدونس

عصير ليمون

ثوم

زبدة



طريقة عمل البطاطس المشوية:

* قطعي البطاطس ارباع بالطول دون تقشيرها.

* تبليها بالزعتر المفروم وكمون وزيت زيتون وثوم مفروم وملح وفلفل.

* ضعي البطاطس على الشواية الساخنة و ادخليها فرن ساخن لتكمل نضجها.

* ضعي بقية التتبيلة في طاسة على النار مع زبدة ثم ضيفي البطاطس المشوية.

* ضيفي بقدونس مفروم ثم ضيفي عصير ليمون وقدميها ساخنة.



الحلو:

كيك شيكولاته صيامي لأمانى رفعت.



مقادير كيك شوكولاتة صيامي:

2 وربع كوب دقيق

2 كوب سكر

1 كوب كاكاو غير محلى

2 ملعقة صغيرة بيكينج صودا

نصف ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة فانيليا

ثلثى كوب زيت

2 ملعقه كبيرة خل ابيض

2 كوب ماء بارد



طريقة عمل كيك الشيكولاتة:

* سخنى الفرن على درجة حرارة 180 درجئة مئوية.

* اخلطى كل المقادير الجافة مع بعضها و اتركيها جانبا.

* فى بولة اخرى اخلطي الفانيليا مع الخل و الزيت و الماء البارد.

* ابدأي بإضافة المكونات السائلة الى الجافة ببطء شديد.

* صبى الخليط على ورق الزبدة في القالب وتدخل الفرن لمدة 25 دقيقة ثم اتركى الصينية تبرد لـ 10 دقائق وتقدم بالهنا.