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محافظات

53 عيادة متنقلة تجوب شوارع الجيزة للكشف على المواطنين في حملة 100 مليون صحة

الإثنين 04/مارس/2019 - 05:01 ص
عيادات حملة 100 مليون
عيادات حملة 100 مليون صحة المتنقلة
محمد الصاحى
أكدت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الصحة بمحافظة الجيزة، أن حملة 100 مليون صحة، تواصل مهمتها في محافظة الجيزة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين والكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، دون أي صعوبات وسط إقبال كبير من المواطنين على مستوى فرق المحافظة.

وأضافت مدير مديرية الصحة بالجيزة، أن الحملة تستهدف توقيع الكشف على 5,3 مليون مواطن من محافظة الجيزة، مشيرة إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي على 170 ألف مواطن في أول يومين للحملة على مستوى المحافظة.

وأشارت أنه تم تخصيص 53 عيادة متنقلة بمختلف أنحاء المحافظة للتيسير على المواطنين وحوالى 480 فريقا مشرفا على فعاليات المبادرة للتأكد من انتظامها من مديرية الشئون الصحية ويقوم على عمل المبادرة 5769 عضوا بمختلف التخصصات للتسهيل على المواطنين.

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