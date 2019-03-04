انتخابات الصيادلة بدون شهادة القدوة الحسنة والموقف من التجنيد.. إقبال كثيف في أول يوم والتقديم مستمر حتى 12 مارس.. ورئيس اللجنة : نسعى لتيسيير الإجراءات من أجل إنطلاقة جديدة

إقبال كثيف على الترشح لانتخابات التجديد النصفى بالصيادلة خلال اليوم الأول
الصيادلة تحدد الأوراق المطلوبة وخطوات التقديم بانتخابات 2019
الصيادلة:
الصيادلة تحدد الأوراق المطلوبة وخطوات التقديم بانتخابات 2019
الصيادلة:
233 يترشحون على 195 مقعدا في اليوم الأول بانتخابات النقابات الفرعية
بعد استشارة العناصر القضائية باللجنة العليا للانتخابات، بدأت نقابة الصيادلة في خطوات إجراء انتخاباتها الداخلية بناء على الالتزام بالأوراق القانونية الموجودة في اللائحة التنفيذية للنقابة.
وقال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، والمرشح على مقعد عضو النقابة العامة فوق السن بقطاع القاهرة والجيزة، أن كل الأوراق المطلوبة من المرشحين قانونية، وغير متحيزة كالمجلس السابق الذي وضع شهادة الخدمة العسكرية وشهادة حسن السير والسلوك في متطلبات التقديم وذلك غير قانوني.
فيما أكد الدكتور فتح الله الشرقاوي، رئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة أن النقابة حريصة على إجراء العملية الانتخابية فى إطار من الشفافية والنزاهة، لافتًا إلى أن ما شهدته النقابة من إقبال كثيف للترشح يؤكد أن هناك عرسا ديمقراطيا يتيح للصيادلة اختيار من يمثلهم للدفاع عن قضاياهم و يوجد بداية جديدة لانطلاق مسيرة عمل النقابة.
وأشار إلى أنه لا توجد أي معوقات للمتقدمين للترشح بل يتم تيسير الإجراءات وتقديم الأوراق المطلوبة بسهولة ويسر، حيث تجري الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل، بمشاركة نحو 32 قاضيا بمختلف اللجان.
و من المقرر أن يكون إعلان القوائم الأولية للمرشحين يوم الأربعاء 13 مارس إلى الجمعة 15 مارس لمدة 3 أيام، والتنازلات من السبت 16 مارس إلى الإثنين 18 مارس لمدة 3 أيام، كما سيتم إعلان الكشوف بعد التنازلات من الثلاثاء 19 مارس إلى الخميس 21 مارس لمدة 3 أيام، وبالنسبة للطعون تبدأ يوم الجمعة 22 مارس إلى الأحد 24 مارس لمدة 3 أيام، ويكون النظر في الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين من الإثنين 25 مارس إلى الخميس 28 مارس لمدة 4 أيام.
ومن جهته قال الدكتور أحمد عبيد أمين صندوق النقابة، أن عدد المرشحين في اليوم الأول على مقعد النقيب العام 6 أعضاء، مجلس النقابة العامة فوق السن 14، ومجلس النقابة العامة تحت السن 18، ومنطقة القاهرة والجيزة فوق السن 7، ومنطقة غرب الدلتا فوق السن 1، ومنطقة وسط الدلتا فوق 4 منطقة شرق الدلتا تحت السن 3، ومنطقة شمال الصعيد تحت السن 3، ومنطقة جنوب الصعيد فوق السن 1، بإجمالي عدد مرشحين لليوم الاول 57 عضو على مقاعد النقابة العامة.
ووصل إجمالي المرشحين بالنقابة العامة والنقابات الفرعية الى 290 مرشحا فى اليوم الاول ويتنافسون على 208 مقاعد.
وتتمثل أهم الأوراق المطلوبة من الصيادلة في سداد اشتراك النقابة العامة حتى عام 2018 على الأقل، وسداد رسم الترشح واحد جنيه، وصورة كارنيه النقابة العامة ساري، وصورة الرقم القومي ساري وتتمثل خطوات التقديم في سحب استمارة الترشح وملء البيانات كاملة، ومراجعة الأوراق من خلال الموظفين الإداريين واعتمادها من رئيس اللجنة، وأخيرا تسليم الزميل الصيدلي إيصال يفيد استلام طلب الترشيح معتمد ومختوم من اللجنة، ويوجد ثلاث طرق لتقديم الاوراق اما ان يتقدم بها المرشح بنفسه او يرسل ما ينوب عنه بتوكيل، او عبر البريد.
بعد استشارة العناصر القضائية باللجنة العليا للانتخابات، بدأت نقابة الصيادلة في خطوات إجراء انتخاباتها الداخلية بناء على الالتزام بالأوراق القانونية الموجودة في اللائحة التنفيذية للنقابة.
وقال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، والمرشح على مقعد عضو النقابة العامة فوق السن بقطاع القاهرة والجيزة، أن كل الأوراق المطلوبة من المرشحين قانونية، وغير متحيزة كالمجلس السابق الذي وضع شهادة الخدمة العسكرية وشهادة حسن السير والسلوك في متطلبات التقديم وذلك غير قانوني.
فيما أكد الدكتور فتح الله الشرقاوي، رئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة أن النقابة حريصة على إجراء العملية الانتخابية فى إطار من الشفافية والنزاهة، لافتًا إلى أن ما شهدته النقابة من إقبال كثيف للترشح يؤكد أن هناك عرسا ديمقراطيا يتيح للصيادلة اختيار من يمثلهم للدفاع عن قضاياهم و يوجد بداية جديدة لانطلاق مسيرة عمل النقابة.
وأشار إلى أنه لا توجد أي معوقات للمتقدمين للترشح بل يتم تيسير الإجراءات وتقديم الأوراق المطلوبة بسهولة ويسر، حيث تجري الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل، بمشاركة نحو 32 قاضيا بمختلف اللجان.
و من المقرر أن يكون إعلان القوائم الأولية للمرشحين يوم الأربعاء 13 مارس إلى الجمعة 15 مارس لمدة 3 أيام، والتنازلات من السبت 16 مارس إلى الإثنين 18 مارس لمدة 3 أيام، كما سيتم إعلان الكشوف بعد التنازلات من الثلاثاء 19 مارس إلى الخميس 21 مارس لمدة 3 أيام، وبالنسبة للطعون تبدأ يوم الجمعة 22 مارس إلى الأحد 24 مارس لمدة 3 أيام، ويكون النظر في الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين من الإثنين 25 مارس إلى الخميس 28 مارس لمدة 4 أيام.
ومن جهته قال الدكتور أحمد عبيد أمين صندوق النقابة، أن عدد المرشحين في اليوم الأول على مقعد النقيب العام 6 أعضاء، مجلس النقابة العامة فوق السن 14، ومجلس النقابة العامة تحت السن 18، ومنطقة القاهرة والجيزة فوق السن 7، ومنطقة غرب الدلتا فوق السن 1، ومنطقة وسط الدلتا فوق 4 منطقة شرق الدلتا تحت السن 3، ومنطقة شمال الصعيد تحت السن 3، ومنطقة جنوب الصعيد فوق السن 1، بإجمالي عدد مرشحين لليوم الاول 57 عضو على مقاعد النقابة العامة.
ووصل إجمالي المرشحين بالنقابة العامة والنقابات الفرعية الى 290 مرشحا فى اليوم الاول ويتنافسون على 208 مقاعد.
وتتمثل أهم الأوراق المطلوبة من الصيادلة في سداد اشتراك النقابة العامة حتى عام 2018 على الأقل، وسداد رسم الترشح واحد جنيه، وصورة كارنيه النقابة العامة ساري، وصورة الرقم القومي ساري وتتمثل خطوات التقديم في سحب استمارة الترشح وملء البيانات كاملة، ومراجعة الأوراق من خلال الموظفين الإداريين واعتمادها من رئيس اللجنة، وأخيرا تسليم الزميل الصيدلي إيصال يفيد استلام طلب الترشيح معتمد ومختوم من اللجنة، ويوجد ثلاث طرق لتقديم الاوراق اما ان يتقدم بها المرشح بنفسه او يرسل ما ينوب عنه بتوكيل، او عبر البريد.