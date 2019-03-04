ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

انتخابات الصيادلة بدون شهادة القدوة الحسنة والموقف من التجنيد.. إقبال كثيف في أول يوم والتقديم مستمر حتى 12 مارس.. ورئيس اللجنة : نسعى لتيسيير الإجراءات من أجل إنطلاقة جديدة

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:15 م
صدى البلد
محمد غالي
إقبال كثيف على الترشح لانتخابات التجديد النصفى بالصيادلة خلال اليوم الأول
الصيادلة تحدد الأوراق المطلوبة وخطوات التقديم بانتخابات 2019
الصيادلة: 
233 يترشحون على 195 مقعدا في اليوم الأول بانتخابات النقابات الفرعية

بعد استشارة العناصر القضائية باللجنة العليا للانتخابات، بدأت نقابة الصيادلة في خطوات إجراء انتخاباتها الداخلية بناء على الالتزام بالأوراق القانونية الموجودة في اللائحة التنفيذية للنقابة.

وقال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، والمرشح على مقعد عضو النقابة العامة فوق السن بقطاع القاهرة والجيزة، أن كل الأوراق المطلوبة من المرشحين قانونية، وغير متحيزة كالمجلس السابق الذي وضع شهادة الخدمة العسكرية وشهادة حسن السير والسلوك في متطلبات التقديم وذلك غير قانوني.

فيما أكد الدكتور فتح الله الشرقاوي، رئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة أن النقابة حريصة على إجراء العملية الانتخابية فى إطار من الشفافية والنزاهة، لافتًا إلى أن ما شهدته النقابة من إقبال كثيف للترشح يؤكد أن هناك عرسا ديمقراطيا يتيح للصيادلة اختيار من يمثلهم للدفاع عن قضاياهم و يوجد بداية جديدة لانطلاق مسيرة عمل النقابة.

وأشار إلى أنه لا توجد أي معوقات للمتقدمين للترشح بل يتم تيسير الإجراءات وتقديم الأوراق المطلوبة بسهولة ويسر، حيث تجري الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل، بمشاركة نحو 32 قاضيا بمختلف اللجان.

و من المقرر أن يكون إعلان القوائم الأولية للمرشحين يوم الأربعاء 13 مارس إلى الجمعة 15 مارس لمدة 3 أيام، والتنازلات من السبت 16 مارس إلى الإثنين 18 مارس لمدة 3 أيام، كما سيتم إعلان الكشوف بعد التنازلات من الثلاثاء 19 مارس إلى الخميس 21 مارس لمدة 3 أيام، وبالنسبة للطعون تبدأ يوم الجمعة 22 مارس إلى الأحد 24 مارس لمدة 3 أيام، ويكون النظر في الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين من الإثنين 25 مارس إلى الخميس 28 مارس لمدة 4 أيام.

ومن جهته قال الدكتور أحمد عبيد أمين صندوق النقابة، أن عدد المرشحين في اليوم الأول على مقعد النقيب العام 6 أعضاء، مجلس النقابة العامة فوق السن 14، ومجلس النقابة العامة تحت السن 18، ومنطقة القاهرة والجيزة فوق السن 7، ومنطقة غرب الدلتا فوق السن 1، ومنطقة وسط الدلتا فوق 4 منطقة شرق الدلتا تحت السن 3، ومنطقة شمال الصعيد تحت السن 3، ومنطقة جنوب الصعيد فوق السن 1، بإجمالي عدد مرشحين لليوم الاول 57 عضو على مقاعد النقابة العامة.

ووصل إجمالي المرشحين بالنقابة العامة والنقابات الفرعية الى 290 مرشحا فى اليوم الاول ويتنافسون على 208 مقاعد.

وتتمثل أهم الأوراق المطلوبة من الصيادلة في سداد اشتراك النقابة العامة حتى عام 2018 على الأقل، وسداد رسم الترشح واحد جنيه، وصورة كارنيه النقابة العامة ساري، وصورة الرقم القومي ساري وتتمثل خطوات التقديم في سحب استمارة الترشح وملء البيانات كاملة، ومراجعة الأوراق من خلال الموظفين الإداريين واعتمادها من رئيس اللجنة، وأخيرا تسليم الزميل الصيدلي إيصال يفيد استلام طلب الترشيح معتمد ومختوم من اللجنة، ويوجد ثلاث طرق لتقديم الاوراق اما ان يتقدم بها المرشح بنفسه او يرسل ما ينوب عنه بتوكيل، او عبر البريد.

ترشيحاتنا

بأسعار تتعدى 40 ألف جنيه.. هوس تحديد جنس المولود يغزو القرى

المرأة الشيطان تثأر لكرامتها بالدم

مفاجأة .. فيسبوك تستعد لـ الحدث الأهم في تاريخها .. تعرف عليه

هناكل إيه النهاردة؟.. برجر نباتي وبطاطس مشوية بالليمون.. والحلو: كيك صيامي بالشيكولاتة

إحباط تهريب طن بانجو داخل سيارات اسمنت بقناة السويس..صور

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم الاثنين في الأسواق

أعاصير عاتية تجتاح ولاية ألاباما الأمريكية وتقتل 23 شخصا

كيف تحمي نفسك وأسرتك من الإصابة بإنفلونزا الطيور H5n2

موعد مباراة الأهلى وبتروجت بالدورى الممتاز والقنوات الناقلة

شغل وأكل كمان.. قصة وظيفة تضمن لصاحبها 1700 جنيه يوميا حال عشقه للشوكولاتة

مزارع يقتل زوجته وينتحر.. والسبب

كلب ضال يعقر سيدة بمنطقة مسجد عمرو بن العاص

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

نوال الزغبي بإطلالة أنيقة في كواليس برنامج بيت الكل

بن أفليك يظهر مع حبيبته السابقة في العرض الخاص لفيلمه Triple Frontier.. صور

إحباط تهريب طن بانجو داخل سيارات اسمنت بقناة السويس..صور

فيديو

شاهد.. استشاري تغذية: الشاي الأخضر والزبادى بالليمون ليس لهما علاقة بالتخسيس
الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس: هناك فرص لسقوط أمطار.. فيديو
شاهد.. قداس يجمع مسلمين ومسيحيين في كنيسة بـ الموصل
شاهد..طبيب يكشف سبب إدمان السائقين والحرفيين للمخدرات
طبيب يحذر: الحشيش يسبب هلاوس و الترامادول يؤثر على العظام..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟