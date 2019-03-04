معسكر المنتخب الأوليمبي ينطلق استعدادا لودية مالاوي

ينطلق اليوم الإثنين، المعسكر التدريبي الخاص بالمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب استعدادا للقاء نظيره المالاوي وديا في الثامنة مساء الجمعة المقبل، باستاد بتروسبورت ضمن برنامج إعداد أولمبي الفراعنة لخوض نهائيات الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل وهي المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



وكان شوقي غريب قد اختار 26 لاعبا للمعسكر وتجنب ضم عناصر من أندية الأهلي والزمالك والاسماعيلي بسبب ارتباطات هذه الأندية افريقيا وفضل تجربة الثلاثي مصطفى محمد واحمد ابوالفتوح وعمار حمدي المختارين في قائمة المنتخب الاول أمام مالاوي.



وتعتبر مباراة مالاوي رقم 11 في برنامج الفريق الأولمبي حيث لعب 10 مباريات من قبل بدأها بمباراتين في السعودية ثم ثلاث مباريات واحدة مع تونس واثنتان مع الجزائر ثم لقاء واحد مع روسيا ومباراتين مع الإمارات ثم مباراتين امام تونس داخل مصر وهناك معسكر آخر الشهر الحالي في إسبانيا يتخلله مباراتين أمام أمريكا يوم 22 وأمام الطاحونه الهولنديه يوم 26 مارس.



من جانبه نجح الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب في توفير ثلاث شرائط لآخر ثلاث مباريات للمنتخب الهولندي الذي سيتم مواجهته في اسبانيا وجار تحضير مباريات المنتخب الامريكي.