شاهد.. تفاصيل فيديو صادم لـ أم تلقي طفلها على الأرض بقسوة في أسيوط

أذاع برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، فيديو صادما لأم تلقي طفلها على الأرض بقسوة في أسيوط.





وقال "أسامة أحمد"، مصور الواقعة، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، إن كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل الذي يمتلكه هي التي قامت برصد الواقعة، معقبا: «أما طلعت من المحل كانت ألقت الطفل ومشيت ولم نصدق المنظر ولم نستطع التحدث إليها».





وأوضح: «أنا كنت قاعد في المحل بتاعي، سمعت صوت ستات بتتخانق، طلعت لقيت سيدة شايلة طفل، وبتقول لوالدتها لو قربتي أنا هرمي الطفل علي الأرض، وأما والدتها قربت منها ألقت الطفل علي الأرض».





وتابع: «الطفل صغير تقريبا عنده 9 شهور، والست كانت طبيعية، وتقريبا كان فيه مشاكل عائلية مع والدتها علشان هي مطلقة»، لافتا: «كان معاها طفل تاني ماشي جنبها، بس الحمد لله أما ألقت الطفل نزل علي الأرض قاعد، لو كان وقع علي دماغه كان توفي في الحال، بس الحمد لله الطفل سليم».