ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد موسى عن انشقاق 3 من الأسرة الحاكمة في قطر: 2019 سنة مبشرة

الأحد 03/مارس/2019 - 11:34 م
أحمد موسى
أحمد موسى
حمزة شعيب
استعرض الإعلامي أحمد موسى، خبرا عن انشقاق ثلاثة من الأسرة الحاكمة في قطر عن النظام القطري، وعن الرئيس القطري تميم.

وعقب "موسى"، على الخبر، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، معربا عن سعادته قائلا: "لعله خير عام 2019 هيكون عام مبشر علينا كدة".

وأكمل أنه أخيرا أشخاص من الأسرة الحاكمة شعروا بالفساد الذي يحدث في قطر، وتجنيس الأشخاص، ودخول جنسيات كثيرة في الحكم في قطر منها إيرانيون وأتراك وغيرهم، مضيفا: "أهم من الأسرة الحاكمة مش ناس درجة تانية ولا غيره".

ترشيحاتنا

النائب العام يستدعي رئيس هيئة السكة الحديد وآخرين بسبب حادث محطة مصر

حكم من لا يصلي نهائيا ..فيديو

محمد صلاح يحقق رقما سلبيا لأول مرة في تاريخه منذ الانضمام إلى ليفربول

ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية بعد الفوز على بترو أتلتيكو

المتهم بقتل طفل ساقية مكي: قلتله هجيبلك حاجة حلوة.. وتخلصت من جثته بـ ستارة وبرميل.. صور

الزمالك يفتتح التهديف في شباك بيترو أتليتكو ويجدد آماله ..فيديو

شاهد.. تفاصيل فيديو صادم لـ أم تلقي طفلها على الأرض بقسوة في أسيوط

الإصابات تواصل ضرب الأهلي .. إصابة جديدة قبل 24 ساعة من مواجهة بتروجت

250 ألف جنيه للكلى و500 لفص الكبد.. نكشف مافيا استقطاب الشباب لبيع الأعضاء

إصالة: أحمل 3 جنسيات وفخورة بجنسية وطني الأم سوريا

65 دقيقة.. الزمالك يعتمد على المرتدة ويغلق المساحات أمام بترو أتليتكو

تحذير.. زبدة منتشرة في الأسواق تهدد بأمراض خطيرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة Spice girls إيما بونتون تتزوج من خطيبها بعد علاقة 20 عاما وطفلين.. صور

أول صورة لـ كندة علوش مع ابنتها حياة عمرو يوسف

السيسي يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان.. صور

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

فيديو

شاهد.. رانيا يوسف تحضر الملوخية والدجاج والباذنجان المخلل
رامي عياش يطرح أغنية وصفولي عيونك ..فيديو
أحمد موسى يشكر موقع صدى البلد وأحمد صبري رئيس التحرير لعدم الوقوع في فخ السوشيال ميديا بشأن وزير النقل .. فيديو
زيزى عادل توضح حقيقة صلة القرابة بينها وبين محمد رمضان.. فيديو
مواقف طريفة على الهواء بسبب الموبايل .. القعيد يرد على الهواء: أنا في التليفزيون .. عكاشة ينفعل داخل الاستوديو: مش عايز موبايل يرن ..عامر: أنا كنت عامل التليفون صامت مش عارف رن إزاي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟