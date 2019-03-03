أحمد موسى عن انشقاق 3 من الأسرة الحاكمة في قطر: 2019 سنة مبشرة

استعرض الإعلامي أحمد موسى، خبرا عن انشقاق ثلاثة من الأسرة الحاكمة في قطر عن النظام القطري، وعن الرئيس القطري تميم.



وعقب "موسى"، على الخبر، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، معربا عن سعادته قائلا: "لعله خير عام 2019 هيكون عام مبشر علينا كدة".



وأكمل أنه أخيرا أشخاص من الأسرة الحاكمة شعروا بالفساد الذي يحدث في قطر، وتجنيس الأشخاص، ودخول جنسيات كثيرة في الحكم في قطر منها إيرانيون وأتراك وغيرهم، مضيفا: "أهم من الأسرة الحاكمة مش ناس درجة تانية ولا غيره".