انطلاق أعمال اجتماع اللجنة الكويتية الروسية المشتركة

تستضيف وزارة النفط الكويتية اليوم الإثنين، وفدا روسيا لعقد أعمال اجتماع اللجنة الكويتية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.



وقالت وزارة النفط الكويتية - في بيان لها - إن الاجتماع الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام سيرأسه من الجانب الكويتي وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل في حين سيرأس الجانب الروسي وزير شؤون شمال القوقاز سيرجي تشيبو تاروف.



وأوضحت أن الاجتماع سيبحث عددا من الموضوعات المتعلقة بالتعاون في مجالات تفعيل التعاون المشترك بين البلدين؛ مما يعكس الدور الحيوي والهادف لتطوير البرامج التنموية لدى البلدين..لافتة إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي سابق بين الجانبين في شهر فبراير الماضي برئاسة وكيل وزارة النفط بالوكالة الشيخ طلال الصباح في مقر الوزارة لبحث ما سيتم مناقشته في اجتماع الغد.



يذكر أن اللجنة الكويتية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء الكويتي عام 1995 برئاسة وزير النفط وعضوية كل من وكيل وزارة الخارجية نائبا للرئيس وكلاء وزارات المالية، والنفط، والتجارة والصناعة، والإعلام، والأشغال العامة والمواصلات، وسفير الكويت لدى روسيا، والمدير العام لمعهد الأبحاث حيث عقدت اللجنة المشتركة خمس دورات بالتناوب بين البلدين.