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أخبار العالم

أبو مازن: القضية الفلسطينية بحاجة إلى تكاتف عربي

الأحد 03/مارس/2019 - 11:39 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أن القضية الفلسطينية بحاجة إلى تكاتف عربي، مشيرا إلى أنه بالرغم من معاناة أغلب البلدان العربية إلا أن شعوبها ثابتة على موقفها.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذى يزور العراق حاليا والوفد المرافق له بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي.

من جانبه أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي اليوم، الأحد، أن موقف العراق كشعب وحكومة ومجلس نواب ورئاسة جمهورية هو موقف موحد وثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار عباس إلى أنه بصدد عمل إحصاء للشهداء العراقيين الذين استشهدوا في فلسطين دفاعا عن قضية فلسطين بدءا من الشهيد العراقي البطل عمر علي وجميع الشهداء الاخرين بغرض منح اوسمة لذويهم لإبقاء ذكراهم خالدة في قلوب العراقيين وقلوب جميع العرب.

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