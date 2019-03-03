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ريهام إبراهيم تشكر محافظ البحيرة على تدخله لإنهاء أزمة أطفال المواسير ..فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 11:41 م
صدى البلد
أحمد سالم
قال جمال أبو الفضل، المستشار الإعلامي والمتحدث باسم محافظة البحيرة، إن اللواء هشام آمنة وجه بإرسال أتوبيسين إلى قرية كوم زمران في مركز الدلنجات لنقل التلاميذ إلى مدارسهم عقب انتشار فيديو يوضح وصول الطلاب إلى المدرسة من خلال المرور عبر مواسير صرف ممتدة أعلى ترعة.

وقال "أبو الفضل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج هنا العاصمة، إن المحافظة أكدت استمرار عمل الأتوبيسات لنقل التلاميذ لحين إنشاء كوبري آخر بالقرب من تلك المنطقة.

وأشادت الإعلامية ريهام إبراهيم مقدمة البرنامج، بإجراءات محافظة البحيرة العاجلة على الرغم من وجود كوبري بالقرب من هذا الموقع على بعد 400 متر فقط، بينما وجهت انتقادات حادة لأولياء أمور التلاميذ الذين سمحوا لهم بتعريض حياتهم للخطر.

وأكد أبو الفضل أن مرور تلاميذ القرية من أعلى المصرف عبر مواسير المياه تصرف سلبي وخاطئ خاصة مع وجود بديل على مقربة من تلك المواسير، وقال إن محافظ البحيرة من خلال غرفة الرصد الإعلامي لتلك الأزمة وجه سريعا بإنهاء المشكلة.

وقال إن تصرف محافظ البحيرة تعامل مع الأزمة من منطلق الأب وليس المسؤول التنفيذي، ووجه رئيس المدينة بالتعاون مع الإدارة التعليمية وري غرب البحيرة لبحث إمكانية إنشاء كوبري مشاة في نفس المكان.

وقال إنهم اتخذوا إجراء احترازي لمنع عبور التلاميذ مرة ثانية من خلال ساتر ترابي ووضع لافتة لتوجيه الطلاب بمنع المرور من على المواسير.

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