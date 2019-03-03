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شاهد.. لحظة إطلاق سفينة حربية أرجنتينية النار على مركب صيد صيني

الأحد 03/مارس/2019 - 11:58 م
صدى البلد
أحمد شريف
كشفت لقطات مثيرة نشرها موقع الفيديوهات الشهير "لايف ليك"، لحظة اطلاق سفينة حربية ارجنتينية، النار على سفينة صيد صينية اخترق المياه الإقليمية بشكل غير قانوني فى الأرجنتين.

وأوضح الفيديو، فتح السفينة الحربية النار على السفينة صيد الصينية، بعد تجاوزها الحدود بشكل غير قانوني في محاولة لإيقافها ومنعها من اختراق مياها الدولية.

وكشف جهاز رادار السفينة الحربية عن اختراق سفينة صينية للحدود البحرية ما دفع السفينة العسكرية إلى إطلق النار على مركب الصيد.

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