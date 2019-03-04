حبس عاطلين لاتجارهما في الهيروين بالمعصرة

أمرت نيابة حلوان، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم لاتهامهم بالاتجار في مخدر الهيروين والابتريل.



البداية بتلقي معلومات مفادها انتشار المواد المخدرة على يد مسجلي خطر، وبإجراء التحريات دلت على أن كل من «ن.أ»، عاطل، مسجل خطر سرقات بالإكراه، و«م.أ.»، وشهرته زبادى، مسجل قضايا مخدرات، وخرجت قوة من القسم، وتم ضبطهما بعد مطاردة.



وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 25 لفافة بها مسحوق يشبه الهيروين المخدر وزنت نصف كيلو، بالإضافة إلى 15 قرصًا من مخدر الابتريل، ومبلغ مالي 1000 جنيه.



وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتها من أجل الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع، وحرر محضر برقم 3666 لسنة 2019، وباشرت النيابة التحقيق التي أصدرت قرارها السابق.







