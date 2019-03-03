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سيارات

بعد خليها تصدي.. أسهل طريقتين لإزالة الصدأ عن السيارة ..فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 11:57 م
صدى البلد
حسام رضوان
خلال فصل الشتاء وهطول الأمطار تظهر آثار الصدأ على بعض أجزاء السيارة نتيجة لتراكم الرطوبة، كما أن العام الجديد شهد انطلاقة حملة "خليها تصدي" لمقاطعة شراء السيارات الجديدة والمستعملة.

ولهذا يقدم لكم "صدى البلد" هذا التقرير لأبسط طريقتين لإزالة الصدأ عن السيارة الذي ربما يكون مفيدا لكل من قادة السيارات والتجار معا.

ورق الألومنيوم

قم بتنظيف مكان الصدأ جيدا بالماء والصابون، ثم قم بفرك المكان بورق الألومنيوم الذي يتفاعل مع الصدأ ولا يترك أي خدوش.
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المشروبات الغازية

من بين أبسط الطرق الفعالة في إزالة الصدأ هي استخدام مشروب غازي غازي خال من السكر، وقطعة من الإسفنج المستخدم لتنظيف الأطباق، وقطعة نظيفة من القماش.

ضع المشروب على مكان الصدأ، واتركه لمدة 15 دقيقة، ثم استخدم الإسفنجة لإزالة الصدأ، والقماش لتنظيف البقايا.



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