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حوادث

حبس المتهم بذبح شاب لسرقة توك توك في السلام

الإثنين 04/مارس/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
رامى المهدي
أمرت نيابة السلام بحبس المتهم بقتل سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثاني، نجحت في القبض على المتهم بقتل سائق توك توك، وذبحه وإلقاء جثته خلف مدرسة خاصة بالنهضة، وذلك بعد مرور نحو شهر على حدوث الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة، بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان، بلاغا من الأهالي، مفاده العثور على جثة ملقاة بجوار إحدى المدارس بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ.

وبالفحص، تبين أن الجثة لشخص يدعى «م.أ.»، 27 سنة، سائق توك توك، ومقيم بالنهضة.

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