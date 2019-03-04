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حوادث

خناقة زوجية تنتهي بشلل الزوجة ومقتلها واغتصاب صديقتها

الإثنين 04/مارس/2019 - 08:00 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ندي حمودة- أحمد مهدي
أجرت نيابة بولاق الدكرور تحقيقات موسعة في قتل عاطل لزوجته واغتصاب أصدقائه لصديقتها بمنطقة كفر طهرمس. 

وكشفت التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف رئيس نيابة بولاق الدكرور أن القتيلة تزوجت من شاب عرفيا منذ 3 أشهر وأثناء عودتهما من الإسكندرية تشاجرا فيما بينهما فلجأت المجني عليها لصديقتها، وأقامت بشقتها بكفر طهرمس وعندما توجه لزوجها لمصالحتها تجددت المشاجرة بينهما ما دفعه لإطلاق الرصاص عليها من طبنجة صوت كانت بحوزته. 

أضافت التحقيقات والتحريات أن البلي أصاب المجني عليها في وجهها ما أدى لإصابتها بالشلل، مكث الزوج بجانب زوجته واستعان بـ 3 من أصدقائه الذين حضروا وقاموا بإخراج البلي من وجهها إلا أن حالتها ظلت سيئة وأثناء تواجد اصدقاء الزوج شاهدوا صديقة الزوجة فقاموا بمحاوطتها وهتك عرضها والاعتداء عليها جنسيا ثم فروا هاربين برفقة الزوج. 

بعد مرور قرابة 10 ساعات علي الحادث ومع ازدياد حالة الزوجة المصابة سوءا استعانت الصديقة بالجيران لنقلها لمستشفى أم المصريين وابلغت الشرطة بتعرض الزوجة لإطلاق النيران من زوجها علاوة علي قيام اصدقائه باغتصابها وهتك عرضها.  

تلقي اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا بمقتل ربة منزل واغتصاب صديقتها داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور وأفادت التحريات الأولية ان ربة منزل تزوجت من شاب عرفيا وحدثت بينهما خلافات فتركت منزلها وتوجهت لمنزل صديقتها وعندما توجه لها لحل الخلافات نشبت بينهما مشاجرة ما دفعه لإطلاق النيران عليها من سلاح ناري ما أصابها بطلقات في الوجه ومقتلها.

أضافت التحريات أن الزوج المتهم استعان بأصدقائه لنقل الزوجة الي المستشفى الا انهم قاموا باغتصاب صديقتها المتواجدة بالشقة بالتناوب فيما بينهم، عقب مغادرتهم توجهت المجني عليها الي قسم الشرطة وأبلغت بتعرضها للاغتصاب عقب مقتل صديقتها علي يد زوجها واصدقائه.

تمكنت مباحث بولاق الدكرور برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور والرائد كريم عبد الرازق معاون المباحث من القاء القبض علي 4 متهمين وتمت إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

وأمرت النيابة بحبس الزوج 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وحبس أصدقائه 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة الاغتصاب وهتك العرض.

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