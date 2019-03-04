شاهد.. مأساة الشعب السوري في أرابز جوت تالنت

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع" فيديو" ، لنزار علي بدر المتسابق ببرنامج "أرابز جوت تالنت"، الذي قدم عرضا يفوق الخيال، عن هجرة الشعب السوري.



وأضاف أديب خلال تقديمة برنامج "الحكاية "، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، أن المواطن السوري، استطاع تقديم تشكيل من خلال تجميع "الزلط"، ليرصد الهجرة التي تعرض لها السوريين مؤخرا ، معلقا :" حاجة في قمة الروعة".



وتفاعلت لجنة التحكيم برنامج "أرابز جوت تالنت"، بالبكاء الشديد تأثيرا لما قدمه، وإبراز معاناة الشعب السوري.