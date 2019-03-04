ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. مأساة الشعب السوري في أرابز جوت تالنت

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:20 ص
صدى البلد
حسام الحارتي
عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع" فيديو" ، لنزار علي بدر المتسابق ببرنامج "أرابز جوت تالنت"، الذي قدم عرضا يفوق الخيال، عن هجرة الشعب السوري.

وأضاف أديب خلال تقديمة برنامج "الحكاية "، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، أن المواطن السوري، استطاع تقديم تشكيل من خلال تجميع "الزلط"، ليرصد الهجرة التي تعرض لها السوريين مؤخرا ، معلقا :" حاجة في قمة الروعة".

وتفاعلت لجنة التحكيم برنامج "أرابز جوت تالنت"، بالبكاء الشديد تأثيرا لما قدمه، وإبراز معاناة الشعب السوري.

ترشيحاتنا

مصرع شخصين تفحما داخل سيارة في حادث بالعاشر من رمضان ..صور

الأهلى والزمالك ينافسان بطل قطر لضم نجم المغرب

حكم من لا يصلي نهائيا ..فيديو

السعودية توقف 50 شخصا بينهم 4 مصريين فى قضايا أمنية

الوزراء يعلق على شائعة تعيين وزير جديد للنقل .. فيديو

عمرو أديب مناشدا المواطنين دعم محمد صلاح: خلصنا من ذل مجدي عبد الغني

وادي دجلة يخطف فوزا غاليا من إنبي بثنائية ويقفز 4 مراكز

250 ألف جنيه للكلى و500 لفص الكبد.. نكشف مافيا استقطاب الشباب لبيع الأعضاء

المتهم بقتل طفل ساقية مكي: قلتله هجيبلك حاجة حلوة.. وتخلصت من جثته بـ ستارة وبرميل.. صور

زيزى عادل توضح حقيقة صلة القرابة بينها وبين محمد رمضان.. فيديو

نجم الأهلي يوجه رسالة دعم للفريق.. لهذا السبب

النائب العام يستدعي رئيس هيئة السكة الحديد وآخرين بسبب حادث محطة مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة Spice girls إيما بونتون تتزوج من خطيبها بعد علاقة 20 عاما وطفلين.. صور

أول صورة لـ كندة علوش مع ابنتها حياة عمرو يوسف

السيسي يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان.. صور

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

فيديو

شاهد.. رانيا يوسف تحضر الملوخية والدجاج والباذنجان المخلل
رامي عياش يطرح أغنية وصفولي عيونك ..فيديو
أحمد موسى يشكر موقع صدى البلد وأحمد صبري رئيس التحرير لعدم الوقوع في فخ السوشيال ميديا بشأن وزير النقل .. فيديو
زيزى عادل توضح حقيقة صلة القرابة بينها وبين محمد رمضان.. فيديو
مواقف طريفة على الهواء بسبب الموبايل .. القعيد يرد على الهواء: أنا في التليفزيون .. عكاشة ينفعل داخل الاستوديو: مش عايز موبايل يرن ..عامر: أنا كنت عامل التليفون صامت مش عارف رن إزاي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟