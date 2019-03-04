خطة النواب تطالب الحكومة بموازنات البرامج والاداء..وتوصية بالدمج بين القومي لعلاج الإدمان ومكافحة المخدرات وإعادة هيكلتهما لتوحيد الجهود وتجنب الازدواجية

يجب تتطابق موازنة البرامج والاداء مع رؤية الدولة

تطالب ممثل التعليم العالى ببيان توضيحى لدور 11 مركز بحث علميا

توصي بالدمج بين المجلس القومي لعلاج الإدمان وصندوق مكافحة المخدرات



وقال الدكتور رضا داود ممثل الهيئة القومية لمحو الامية و تعليم الكبار ، إن علاقة الهيئة بالمركز الإقليمي لتعليم الكبار، تتمثل في قيامه بتدريب فريق الـ(ToT) والذي يقوم بتدريب باقي المدرسين على مستوى الجمهورية.



واضاف ممثل الهيئة القومية لمحو الامية و تعليم الكبار، أن هناك 17 مليون أمي في مصر، بنسبة 27.5٪، في الفئة العمرية من 15 عاما فيما فوق.



ولفت داوود إلى أن الهيئة تستهدف سنويا محو أمية 2 مليون دارس، و ما تم محو اميته خلال العام المالي 2017/2018 يقدر بنحو 272 ألفا و567 دارسا، في حين أن الموازنة المخصصة لهم تقدر بنحو 276 ملون جنيه.



وهو ما اعترضت عليه النائبة سيلفيا نبيل قائلة : " مطلوب خطة واضحة من الهيئة و كيفية تحقيق المستهدف لان كده انا عندى هيئة لا تقدم انتاجيةـ عايزين رؤيتكم عشان نشوف ممكن نستبدل الهيئة اللى بتاخد 300 مليون جنيه موازنة سنويا بتروح فين".



وأشارت البرلمانية إلي عقد اجتماع قريب يجمع الهيئة بحضور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مطالبة بمدها أيضا بمذكرة تفصيلية بموقف 5000 موظف إداري كانوا يعملون بعقود موسمية وتم تثبيتهم بعد أن أوضح ممثل الهيئة أنهم لا يستفيدون منهم.





طالبت اللجنة الفرعية بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة المهندسة سليقيا نبيل والمختصة بموازنات البرامج والاداء، بالعمل علي ان تكون كافة موازنات البرامج والاداء، واضحة وبها كافة التفاصيل امام مجلس النواب.وقالت رئيسة الاجتماع خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة موازنة البرامج والاداء لكل من وزارتي التربية والتعليم والتعاليم العالي والبحث العلمي بحضور ممثلين عن وزارت المالية والتخطيط وبعض الوزرات الاخري، انه لابد ان تتطابق موازنة البرامج والاداء مع رؤية الدولة وان يخدم جودة المؤشر والاتاحة والتنافسية رؤية الدولةوخلال المناقشات طلبت من ممثل وزارة التعليم العالي عدد من النقاط الهامة ومنها بيان توضيحي عما يقوم به 11 مركزا للبحث العلمي تبلغ موازنتة المالية 3 مليار جنية وما هو المنتج عن تلك المراكز وكيفية استخدام هذا المنتج للاضافة للاقتصاد القومي كما طلبت رئيسة الاجتماع موافاة اللجنة بنظم القبول للجامعات المقترح تطبيقة خلال الفترة القادمة.ومن جانبه اكد ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان مصر تمتلك 350 معهدا بحثيا بكافة الوزرات والمؤسسات المختلفة وان نصيب وزارة التعليم والبحث العملي منها 11 مركزا بحثيا وتبلغ الموازنة المالية لهم 3 مليار جنية وان تلك المراكز انتجت 120 ابتكارا علميا في مختلف المجالات واثني علي مجلس النواب لاصداره قانون حوافز العلوم والابتكار مؤكدا ان هذا القانون سيجعل للابتكارات والابحاث تطبيقا علي ارض الواقع مشيرا بان مصر تقدمت نحو مركزين في مجال النشر العلمي حيث تحتل الان المركز 35 عالميا بعد ان كانت 37 وتقدمت في مجال الابتكار العلمي الي المركز 95 بعد ان كانت 105 مشيرا الي اننا نستهدف خلال 2020 ان نكون بالمركز 85 عالميا في هذا المؤشر كما اكد علي ان نسبة الطلاب المتواجدين بالجامعات الحكومية من اجمالي طلاب الجامعات تبلغ 60 بالمائة في حين ان 40 بالمائة المتبقية تتوزع علي الجامعات الخاصة و فروع الجامعات الاجنبية والمعاهد الخاصةواكد علي ان مصر تستهدف الوصول الي نسبة 40 بالمائة العام القادم من اجمالي عدد الشباب في سن التعليم الجامعي خاصة وان النسبة تبلغ الان 36 بالمائة ممن مقيدون بالتعليم الجامعي في 24 جامعة حكومية و26 جامعة خاصة و128 معهدا عاليا و14 معهدا متوسطا ويبلغ عدد الطلاب 2 مليون و700 الف طلابومن جانبه اكد ممثل وزارة المالية محمد السبكي ان المستشفيات الجامعية اصبحت تعمل الان وفق نموذج موحد طبقا لمؤشر موازنة البرامج والاداء، طالبت سلفيا نبيل رئيس الاجتماع ان تكون كافة المباني التعليمية الجديدة للكليات او غيرها تتوافق مع رؤية الدولة واحتياجات سوق العمل.كما أوصت اللجنة بالدمج بين المجلس القومي لعلاج الإدمان وصندوق مكافحة المخدرات وإعادة هيكلتهم لتوحيد الجهود وتجنب الازدواجيةواستعرض عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ان الوزارة لديها حاليا ٢٢ مركزا لعلاج الإدمان، على مستوى الجمهورية، وتسعى لزيادتها الى ٢٧ مركزا مع نهاية عام ٢٠١٩، كما انها تستهدف تغطية كافة انحاء الجمهورية بمراكز مكافحة الإدمان في عام ٢٠٢٢.وأوضح خلال كلمته باحتماع اللجنة، ان الـــ ٢٢ مركزا الحالية، لا يغطون كافة انحاء الجمهورية، حيث توجد محافظات مثل سوهاج ومطروح والفيوم بلا مراكز علاج ادمان.وحول تكلفة العلاج، أوضح ان الحالات التي تستقبلها العيادات الخارجية بتلك المراكز، تتكلف الحالة الواحد نحو ٥٠٠ جنيه، بينما الحالات التي تحتاج الى إقامة بالمراكز تتكلف الحالة الواحدة نحو ٩ الاف جنيه في قرص العلاج على مدار ثلاث شهور، مشيرا الى ان المراكز لا تهدف الى الربح وتوجد داخل المستشفيات الجامعية ومستشفيات القواترالمسلحة.وأشار الى ان المراكز الحالية تستقبل نحو ٤ الاف حالة سنويا، وان هناك بحثا دوريا سنويا على الإدمان في مصر، وأضاف، ان نسبة التعاطى في مصر تبلغ، ١٠ في المائة، بينما تصل نسبة الإدمان الى ١.٨ في المائة، مشيرا الى ان تراجع نسبة التعاطى بعد نجاح حملات التوعية مثل اعلان اللاعب محمد صلاح الذى يوضح خطورة التعاطىوأوضح ان لدى المراكز برامج متخصصة للإناث والمراهقين. وطالبت النائبة سيليفيا نبيل، من ممثل وزارة التضامن، بقائمة واضحة بعدد ومناطق مراكز مكافحة الإدمان الحالية وعددها، ٢٢ والخمسة الجدد ايضا، والفئات المستهدفة، ورؤية الوزارة لتغطية باقى المحافظات، بالإضافة الى احتياجات الوزارة من اعتمادات، او جهود وادوار من وزارات أخرى من شأنها ان تقضى على أسباب الإدمان.