تحكيم مجال المراسل التلفزيوني بمهرجان إبداع 7 .. الخميس

تحكم وزارة الشباب والرياضة، الخميس المقبل، تصفيات مجال المراسل التلفزيونى بمهرجان إبداع الموسم السابع 2019 على مسرح الوزارة.



جدير بالذكر أن مهرجان إبداع الموسم السابع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعتبر أكبر مسابقة في الوطن العربي في المجالات الادبية والعلمية والفنية - لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات.



ويشارك بمسابقة إبداع في نسخته السابعة طلاب من مختلف الجامعات والمعاهد والأكاديميين الحكومية والخاصة.